情人節調查！完美情人節禮物鮮花不出錯　男女都想收到海外旅遊大禮

▲送鮮花表達對另一半的愛意，不但不老派還非常上道。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者楊智雯／綜合報導

春節假期結束，緊接著西洋情人節就要來臨了，這一天暗戀的人等到好時機告白，情侶間更會特別約會一下感受甜蜜氣氛，這個濃情蜜意的節日兩手空空很掃興，但是情人節送禮千挑萬選卻又踩雷更毋湯，根據《網路溫度計》調查票選NG禮物，最傳統的傘、扇（散）、鞋、鐘等諧音不適合當禮物，沒想到很多男生以為女生一定會喜歡的布娃娃，被指容易聚集晦氣也不適合，其他不適合的禮物包括音似「分離」的風鈴，還有送領帶像是要「勒死你」，送蠟燭等蠟製品像是實現不了的愛，有會熄滅、消失的意涵。

情侶們正在準備情人節禮物，給對方驚喜，送禮大學問小心別壞了氣氛！根據美國CNBC引述美國零售聯合會的調查顯示，35～44歲的美國人在情人節的消費最多，人均消費是336美元（約台幣10088元），其次是25-34歲的美國人，人均消費是238美元（約台幣7176元）。

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美國零售聯合會的調查同時列出了美國人的情人節禮物選擇，排名即占比分別是糖果（57%）、情人節賀卡（40%）、鮮花（37%）、晚上外出（32%）、珠寶首飾（21%）、禮品卡（20%）、服裝（19%）。同時《香港財經時報》綜合了香港與美國的調查資料後，建議2023年適合的7大情人節禮物分別是玫瑰、糖果和賀卡、電子產品、珠寶首飾、手錶、外出用餐、海外旅遊。

從這份禮物清單來看，紅玫瑰的花語是「我愛你」，以玫瑰表達對另一半的愛意，不但不老派還非常上道，是每個另一半都會喜歡的情人節禮，特別的是，隨著疫情放緩，出國旅遊的人次漸漸恢復疫情前的水準，也成為最新進入情人節送禮推薦榜清單中，同時也是男生、女生都想收到的禮物，今年情人節就在週二，不妨多請兩天假直接帶另一半來個海外旅遊共度情人節，留下難忘的回憶。

