正妹香港街頭「賣身葬父」出價115萬！自曝「亡父」照片疑是陸名導

記者鄭思楠/綜合報導

綜合港媒報導,2月6日,香港旺角街頭出現一名「賣身葬父」的女子,要價30萬港幣(約新台幣115萬元),她能正常溝通,而且還拿了一個名牌包包。此外,該女子身邊除了放有寫著「賣身葬父」的紙牌,還放著一個平板電腦,平板電腦上顯示的則是最近大陸熱播劇《狂飆》導演徐紀周的照片。

▲長裙妹香港街頭「賣身葬父」開價115萬。(圖/翻攝自推特)

報導稱,該女子坐在自備的小凳子上,打扮時髦,身穿一條長裙和白色上衣,年紀看上去不大,坐在兩家店鋪中間,引來眾多路人圍觀。

現場畫面顯示,她身旁放著的紙牌上面寫著,「賣身葬父,人去樓空,認鬼歸西,家財萬貫,認祖歸宗。」此外,旁邊地上還放著一個平板電腦,平板電腦上顯示的是一名中年男子的照片,正是大陸最近的熱播劇《狂飆》的導演徐紀周。

此外,她疑似精通多種語言,在現場說過中文、英文和韓文,還用英文大喊,「My dad is die!My dad need money, cash only, if anyone have cash come here。I don't know why you people no money and still stand here and don't go to work!(我爸爸死了,我爸爸要錢,只要現金,如果任何人有現金就來這裡。我不明白為什麼你們沒有錢,還站在這裡,不去工作),」期間她還向路人索取30萬「賣身葬父」。

對於為什麼「賣身葬父」?她稱是媽媽叫她這樣做,叫記者問她的媽媽。看到有很多人圍觀時,女子則用英文說,「錢,哪裡有錢?哪裡有錢呀?」還向圍觀群眾展示了她的名牌包包。

據悉,徐紀周1976年出生,今年46歲,最近拍攝的作品為大陸央視掃黑劇《狂飆》,甚具口碑。