正妹香港街頭「賣身葬父」出價115萬！自曝「亡父」照片疑是陸名導

記者鄭思楠／綜合報導

綜合港媒報導，2月6日，香港旺角街頭出現一名「賣身葬父」的女子，要價30萬港幣（約新台幣115萬元），她能正常溝通，而且還拿了一個名牌包包。此外，該女子身邊除了放有寫著「賣身葬父」的紙牌，還放著一個平板電腦，平板電腦上顯示的則是最近大陸熱播劇《狂飆》導演徐紀周的照片。

▲長裙妹香港街頭「賣身葬父」開價115萬。（圖／翻攝自推特）

報導稱，該女子坐在自備的小凳子上，打扮時髦，身穿一條長裙和白色上衣，年紀看上去不大，坐在兩家店鋪中間，引來眾多路人圍觀。

現場畫面顯示，她身旁放著的紙牌上面寫著，「賣身葬父，人去樓空，認鬼歸西，家財萬貫，認祖歸宗。」此外，旁邊地上還放著一個平板電腦，平板電腦上顯示的是一名中年男子的照片，正是大陸最近的熱播劇《狂飆》的導演徐紀周。

此外，她疑似精通多種語言，在現場說過中文、英文和韓文，還用英文大喊，「Ｍy dad is die！My dad need money， cash only， if anyone have cash come here。I don't know why you people no money and still stand here and don't go to work！（我爸爸死了，我爸爸要錢，只要現金，如果任何人有現金就來這裡。我不明白為什麼你們沒有錢，還站在這裡，不去工作），」期間她還向路人索取30萬「賣身葬父」。

對於為什麼「賣身葬父」？她稱是媽媽叫她這樣做，叫記者問她的媽媽。看到有很多人圍觀時，女子則用英文說，「錢，哪裡有錢？哪裡有錢呀？」還向圍觀群眾展示了她的名牌包包。

據悉，徐紀周1976年出生，今年46歲，最近拍攝的作品為大陸央視掃黑劇《狂飆》，甚具口碑。