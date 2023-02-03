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大陸 大陸焦點 特派現場

尖沙咀出現脫褲蹲地排便客　港網友暗諷「真的恢復了」挑動敏感神經

▲香港網友在尖沙咀路旁拍下一名未知身份的民眾當街脫褲便溺。（圖／翻攝我哋真係好X鍾意香港FB）

▲香港網友在尖沙咀路旁拍下一名未知身份的民眾當街脫褲便溺。（圖／翻攝我哋真係好X鍾意香港FB，下同）

文／香港01

隨疫情退散社會漸漸走上復常之路，香港已與內地正式通關，經濟漸漸復甦，市面也開始看到內地客來港購買日用品。日前（1月2日）有網民上載一張照片，發現在人來人往的尖沙咀街頭上，竟然有路人不顧旁人眼光，脫下褲子光著屁股蹲坐在坑渠附近，看似正在進行「排便大計」，這一幕震驚網民，直呼「今次真係復常了（真的恢復正常了）」！

▲香港網友在尖沙咀路旁拍下一名未知身份的民眾當街脫褲便溺。（圖／翻攝我哋真係好X鍾意香港FB）

網民在Facebook群組「我哋真係好X鍾意香港」上發帖，貼出一張在尖沙咀拍攝的照片，表示「香港復常，八月十五，老尖（尖沙咀）大便，真係好急」，圖中一位身穿紅色衣服，性別未知是男士或女士，脫下了褲子及露出了整個圓潤的屁股，蹲坐在圍牆邊的坑渠上，不顧旁人目光地放膽「解決」生理需要，畫面震撼網民眼球。

據相片的拍攝地點推測，位置大約在尖沙咀彌敦道168號附近，即栢麗購物大道對面的石牆下，不過發帖的網民就沒有標明拍攝的日期，未知是否在近期拍攝，而根據天色和路面的街燈推測拍攝時間應為晚上時分。

網民對於這樣的一幕就感到非常熟悉又十分陌生，畫面雖然好像是「見怪不怪」，但是由於在疫情時又不常出現變得陌生，不過這個畫面又突然在通關之後重新出現，令網民不禁聯想是否與內地遊客有關，笑指，「已經有三年冇見…」、「香港真係返晒嚟！」、「香港，你好！」、「今次真係復常了」、「人來人往嘅情況下居然都屙得出，盡顯功力耐厚」。

也有網民表示該地點的前方其實就是美麗華商場、後方50米（公尺）也有佐敦地鐵站、對面馬路也有偌大的九龍公園，在到處都有地方可廁所的情況下，不解為何他要選擇在路中心方便，擔心是否內地客不熟路，抑或是身體抱恙所導致，另外也沒有任何證據該位是內地遊客，又或者該位人士是不是正在排便也無從稽考，因此不應亂扣帽子。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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