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大陸 大陸焦點 特派現場

香港5景點在疫情中消失！迪士尼「冰雪奇緣世界」今年有望開放

▲▼香港5景點在疫情中消失！迪士尼「冰雪奇緣世界」今年有望開放。（圖／香港01，請勿隨意使用）

▲珍寶海鮮舫去年被拖離香港，後於南海沉沒。（圖／香港01，下同。）

圖文／香港01

中國大陸與香港將於2月6日全面通關，大陸旅行團、自由行旅客重臨，「香港現在什麼情況」亦成為近日不少大陸網站的熱搜。

三年不見，香港市面已然變得不一樣。過去曾是遊客必去之地，受新冠病毒衝擊，不少店鋪不敵疫情或其他原因要告別。然而，亦有地方劣境中力求轉型，展現全新一面。歷經變化，香港亦從此滌故更新，《香港01》細數疫情期間消失的繁華景點，以及冒起的新地標。

消失景點：

珍寶海鮮舫

位於香港仔的珍寶海鮮舫，曾是著名影星周星馳經典電影《食神》取景之地，不過疫下經營困難，2020年3月起已停業。其母公司香港仔飲食集團一直未能尋得新經營者，隨著其海上食肆牌照即將到期，決定將其於去年6月移離香港，不過最終於南海西沙群島附近水域傾覆，沉沒深海。目前香港仔避風塘只剩下太白海鮮舫，惟畫舫荒廢多時，復業無期。

▼尖沙咀崇光百貨SOGO將於下月停業。

▲▼香港5景點在疫情中消失！迪士尼「冰雪奇緣世界」今年有望開放。（圖／香港01，請勿隨意使用）

崇光百貨（SOGO） 尖沙咀分店

開業8年的利福國際旗下百貨公司崇光百貨（SOGO） 尖沙咀分店即將於3月12日結業。不過，SOGO同時於啟德開設旗艦店，預計今年上半年開業。該旗艦店總樓面近110萬平方呎，為兩幢約19層高的大廈，又稱「雙子塔」，包括零售及辦公室樓面，位置鄰近屯馬線啟德站出入口。

▼翠華中環旗艦店2020年就已經歇業。

▲▼香港5景點在疫情中消失！迪士尼「冰雪奇緣世界」今年有望開放。（圖／香港01，請勿隨意使用）

翠華中環旗艦店

連鎖茶餐廳翠華位於威靈頓街的中環旗艦店於2020年3月23日停業。翠華集團當時指，由於市民減少外出用餐，為有效控制成本而作出此決定。在此之前，佔地四層的分店由於位於蘭桂坊，不少人在昏暗的酒吧喝完酒後，會到這間燈火通明的翠華食宵夜，所以該地有「照妖鏡」之稱。該街鋪及後由譚仔三哥米線承租，為三哥首度進駐中環區的分店

翠華過去三年削減多間分店，除了中環旗艦店、於牛頭角總部、香港仔舊大街108號港暉中心低層地舖、荃灣眾安街分店等，均先後結業。

▼優之良品去年無預警全面熄燈。

▲▼香港5景點在疫情中消失！迪士尼「冰雪奇緣世界」今年有望開放。（圖／香港01，請勿隨意使用）

優之良品

本港大型的純零食連鎖集團優之良品，疫情前幾乎每一區均有其分店，2003年內地（中國大陸）「自由行」實施以來，其生意達致頂峰。去年6月，優之良品分店無預警下於營業時間熄燈、電話未能接通，網頁未能瀏覽。發言人表示，新冠肺炎疫情爆發後，本港流失大量遊客導致公司虧蝕，加上通關無期，遂決定全線結業。

▼上水「藥房街」新康街大部分店舖都已經倒閉。

▲▼香港5景點在疫情中消失！迪士尼「冰雪奇緣世界」今年有望開放。（圖／香港01，請勿隨意使用）

上水「藥房街」新康街

過去三年，內地旅客及水貨客絕跡，就近羅湖及落馬洲關口的上水，曾經藥房是開得成行成市的地方，現在新康街、新成路、新功街及符興街一帶不少商舖均已倒閉，鐵閘上貼上招租或出售的告示，亦有舖位被短租來放售年花，僅少數大型連鎖的藥房或海味舖仍然屹立不倒。

新增景點：

香港故宮文化博物館、M+博物館

西九文化區匯集表演及展覽場地，綠油油的藝術公園開放予訪客攜同寵物到訪，另設美食車及多間餐廳、咖啡室和輕食店，黃昏時分沿著海濱長廊漫步更可飽覽維港日落景色。此處現在不只有戲曲中心，M+博物館及香港故宮文化博物館先後於前年11月及去年7月開幕，成為最新打卡熱點及文青聚腳點。

▼香港故宮文化博物館去年開幕。

▲▼香港5景點在疫情中消失！迪士尼「冰雪奇緣世界」今年有望開放。（圖／香港01，請勿隨意使用）

故宮文化博物館佔地達1.3萬呎，樓高7層，內部設計及整體風格保留故宮的建築特色，設有9個展館，展出914件由北京故宮博物院借出的文物，當中有不少都是國家一級文物。

M+定位為亞洲首間當代視覺文化博物館，由概念誕生至正式對外開放前後耗時共15年。M+博物館群建築物呈倒T字型，以一縱一橫的結構建設而成，共設有33個展廳，另3間戲院，及多媒體中心、學舍、研究中心，另設博物館商店、餐廳、咖啡廳、辦公室、會員樓層及天台花園。

▼香港海洋公園水上樂園。（圖／香港01，請勿隨意使用）

▲▼香港5景點在疫情中消失！迪士尼「冰雪奇緣世界」今年有望開放。（圖／香港01，請勿隨意使用）

海洋公園水上樂園

海洋公園水上樂園及新酒店「富麗敦海洋公園酒店」於過去兩年相繼開業，前者為亞洲首個全年及全天候開放的臨海水上樂園，設5個主題區、27個室內及戶外玩樂設施，未來山下園區會轉型為「零售／飲食／娛樂商業區」並且免費開放，山上園區則會按景點收費。

▼香港迪士尼的「冰雪奇緣世界」可望在下半年開幕。

▲▼香港5景點在疫情中消失！迪士尼「冰雪奇緣世界」今年有望開放。（圖／香港01，請勿隨意使用）

迪士尼樂園全新煙火匯演

香港迪士尼樂園的城堡已經焕然一新，停擺四年的迪士尼樂園夜間煙花匯演去年亦以全新面貌登場，名為「迪士尼星夢光影之旅」，分為6個章節，象徵人生6個不同的重要階段，並首次運用大型立體光雕投影技術，呈現多媒體效果，如在城堡及水幕上的投影、燈光、激光、噴泉、火焰。煙火和煙花出現時，新城堡上更會呈現出多個小細節，配合不同故事。

另外，香港迪士尼樂園正在發展新園區「魔雪奇緣世界」（冰雪奇緣世界），以電影《魔雪奇緣》（Frozen，冰雪奇緣）為主題，設計將融入挪威的大自然元素，包括冰川、峽灣、小屋等，並分別設有兩個景點及遊樂設施。目前位於園區最高點的冰雪皇宮即將落成，而其他設施亦接近峻工，有望於今年下半年開幕。

▼山頂纜車翻新。

▲▼香港5景點在疫情中消失！迪士尼「冰雪奇緣世界」今年有望開放。（圖／香港01，請勿隨意使用）

山頂纜車翻新

山頂纜車停運了約一年、完成翻新工程後於2022年8月重啟，改用新引入的第六代纜車，中環總站室内候車區擴建至可容納約1,300人，更加設「打卡位」。站內設有動力及拖曳系統展示，以聲音及影像展示纜車動力及運作系統的轉變，包括以3D聲音景觀，呈現1888年蒸氣時代的齒輪、鏈條和煙囪發出的低沉聲音。

驚安之殿堂（Don Don Donki）

日本連鎖店驚安之殿堂目前於內地尚未有分店，2019年7月於本港尖沙咀開設第一間，所售賣日本製造貨品應有盡有，涵蓋零食、藥妝、衣物、電器、傢俬等，自開業以來受港人熱捧。目前驚安之殿堂分店已遍佈中環、銅鑼灣、尖沙咀、荃灣、九龍灣、黃埔、屯門、小西灣、將軍澳，大多為24小時營業。

▲▼香港5景點在疫情中消失！迪士尼「冰雪奇緣世界」今年有望開放。（圖／香港01，請勿隨意使用）

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