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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲備戰總統　新光大公主幕僚不長眼遭嗆

柯下令將在北市府建立的晨會制度全套搬進民眾黨部及黨團，要求幹部及幕僚天天開晨會。圖為柯在北市府晨會畫面。（翻攝柯文哲臉書）

▲柯下令將在北市府建立的晨會制度全套搬進民眾黨部及黨團，要求幹部及幕僚天天開晨會。圖為柯在北市府晨會畫面。（圖／鏡週刊報導）

圖、文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲卸任台北市長後，致力重整黨務備戰總統大位。本刊掌握，備戰2024總統，柯拍板重整黨務，已下令黨部及立法院黨團天天都要開晨會，由他親自坐鎮主抓議題攻防。

本刊掌握，農曆春節開工後，柯每天7點多就赴黨部上班，並下令將過去在北市府建立的晨會制度全套搬進民眾黨，要求黨部及黨團鎖緊發條，每天上午8點坐鎮黨部開晨會，並與黨團以網路視訊方式連線開會，等到立法院開議後，將進一步對準北市府當初的晨會時間，提早到7點半開會。

黨內人士表示，柯離開市長職務後，有更多時間處理黨務，黨團的議題攻防、人事狀況也都親自緊盯。據轉述，柯在黨部與黨團的聯合晨會上，不但直接對立委下指導棋，要求他們須強化議題攻防、衝聲量，更下令目前5個不分區立委加上已辭去立委的蔡壁如，明年大選都要下去選區域立委。

柯在黨部及黨團的聯合晨會上，甚至對開會不專心的幹部直接開罵。據轉述，2日的晨會上，立委吳欣盈的辦公室主任邊開會、邊滑手機，便惹得柯怒斥：「未來開會再滑手機、不專心，我就把妳開除！」讓該主任嚇得當場道歉。

此外，為凝聚黨內共識，並替隨之而來的2024大選擬定作戰方針，柯也有意再辦黨內共識營，舉凡黨內主管、黨中央委員、地方黨部主委，乃至立委、柯競選總統辦公室幕僚都須參與。

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