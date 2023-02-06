悼念星雲大師　馬英九曝與佛光會結30年善緣契機

▲星雲大師與馬英九。（圖／翻攝自馬英九臉書）

記者江采蓁／綜合報導

佛光山開山宗長星雲大師昨（5）日圓寂，享耆壽97歲，消息震驚各界。前總統馬英九於臉書表達哀悼之意，除悼念星雲大師外，他也分享自己與佛光會結下30年善緣的契機。

馬英九指出，自己很早就認識星雲大師，但真正結緣，是在1993年他擔任法務部長之後，那年星雲大師67歲，他43歲。他提到，當時他推動「向毒品宣戰」運動，一方面在社會、學校、企業、家庭積極舉辦反毒活動，一方面在監獄推動「短期出家」活動，讓受刑人在獄中遵守佛教戒律，鑒於受刑人反應不錯，就決定逐步擴大舉辦。而結緣的契機是，有一天，他陪星雲大師參訪臺南外役監，當星雲大師聽說當地晨曦會宗教戒毒已有成效，二話不說馬上開口「我們佛光會也願意接受挑戰！」他大讚，佛光會的加入，讓我國反毒、戒毒力量更上一層樓，「我也從此跟佛光會結了善緣，一結就是三十年。」

馬英九提到，星雲大師沒有大宗教家的架子，卻有大善人的愛心與雄心，讓佛法弘揚全球，佛光會舉世聞名。他憶起，1997年離開政府回政大教書後，有一次到海牙訪問，在駐荷蘭郭為藩代表的午宴上，同席有兩位佛光會的年輕比丘尼，他問她們，遠渡重洋所為何來？她們說，承命來建立佛光會在歐洲的新據點，不久後，當他再訪荷蘭時，佛光會據點已成，且業務興旺，令人敬佩。

馬英九最後表示，星雲大師圓寂，留下一代大宗教家的風範，讓人永遠懷念。