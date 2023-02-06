把加菜金挪成所內聚餐費！北市三警聯合餐廳老闆涉案　下場出爐

▲中正一分局介壽路派出所前任所長及2員警涉嫌偽造文書等罪，下場出爐。（圖／記者邱中岳攝）

記者陳雕文、陳韻如／新北報導

台北市警察局中正一分局介壽路派出所蔡姓前任所長，與所內負責經費核銷的施姓、林姓兩名員警，涉嫌與某餐廳藍姓負責人偽造不實統一發票，將政府補助的加菜金或是餐費等，挪用作為同仁聚餐使用。此事事後遭檢舉，4人對於犯行坦承不諱，而新北地檢署調查後，認為4人犯罪輕微，予以緩起訴2年，另蔡姓所長需支付國庫10萬元，其餘3人則需支付5萬元。

檢方調查，蔡員於2012年底至2018年初在該派出所擔任所長，而期間施員與林員前後負責所內的經費核銷等總務業務，而藍女則是餐廳老闆。依據台北市政府警察局103年春安工作費支用核銷規定，伙食費每人每日補助2餐，合計每人每日不得超過100元，另還有加菜金補助每人450元，而這些費用都必須附上發票或收據來向上核銷。

然而，蔡員等三名警察卻於2013年底向藍女索取假發票，再由藍女指示不知情的員工開立3萬600元、4萬元的發票兩張交給施、林兩名警員，並且交給北市府核銷。藍女事後拿到北市府出納的款項共計7萬600元後，主動通知林員前往領取，並將此費用挪作成日後辦理所內同仁聚餐用的費用。

此事事後遭人檢舉，全案才因此曝光。新北地檢署偵查時，4人對於犯行坦承不諱，而檢方則認為4人沒有前科，且犯後態度良好，僅因一時失慮才犯下此案，犯罪情節尚屬輕微，因此僅依商業會計法、偽造文書等罪予以緩起訴2年處分，另蔡員部分則須支付國庫10萬元，其餘3人則須支付5萬元。