誰安排柯文哲「站最邊邊」？　藍議員看中央新聞稿怒：硬要欸

▲前台北市長柯文哲（右一）。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

2022年底卸任的前台北市長柯文哲任內籌備的台灣燈會於5日盛大舉辦，但開幕典禮上卻被安排在舞台角落邊緣，引發討論。對此，現任台北市長蔣萬安表示，這是中央交通部觀光局的安排，而中央交通部觀光局新聞稿中卻指是「共識」，讓國民黨台北市議員詹為元怒轟「硬要」。

詹為元說，關於柯文哲位置的安排，蔣萬安已經說得很清楚了，是中央的交通部觀光局安排的，畢竟是「台灣燈會」，中央也有預算補助以及燈區，台北市屬於合辦的單位，中央握有不少決定權。但是，交通部觀光局的新聞稿寫著，「本次站位5位開燈官為總統、行政院長、臺北市長、交通部長及交通部觀光局長等（歷年台灣燈會亦為相同規劃)，至第1排貴賓，則由交通部觀光局及臺北市政府充分討論後獲得共識。」

詹為元表示，到底是「共識」還是交通部觀光局排定好位置後讓台北市政府「知悉」，交通部應該說清楚。重點是，柯文哲站哪裡是交通部觀光局的權利，決定就決定了，大方承認就好，現在幹嘛還亂卸責給台北市政府？如果台北市政府真的有置喙的權利，那為什麼主辦方之一的台北市觀傳局長也沒辦法上台，但中央觀光局的主秘卻上台了。

詹為元也提到，2月5日中央邀請的位置跟1月31日蔣萬安請邀柯文哲參加點亮台灣燈會儀式的位置，大大不同，完全證明了誰才是給柯文哲穿小鞋的人。



