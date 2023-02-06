「成年人有權利當廢物」　陸奇葩專家挨轟「為何你不躺平？」

▲有大陸專家認為，成年人有權利當廢物。（圖／pakutaso）

記者任以芳／綜合報導

擁有百萬粉絲的大陸數字經濟智庫副院長儲殷教授，近日提出奇葩觀點。他認為，「成年人有權做個廢物」，原因是，人過35歲已經定型，想要改變也不容易，不如安心當廢物。此話一出，引起大陸網友正反激戰。

大陸放開疫情後，許多畢業生或失業族面臨找工作壓力，不少專家學者開始鼓勵年輕人，觀點卻十分奇葩。綜合陸媒報導，大陸數字經濟智庫副院長儲殷教授，提出了一個駭人的觀點，「成年人有權做個『廢物』。」

儲殷認為，「我們不希望孩子是廢物，是因為他們還有未來，需要多讀書、多成長。人過了35歲以後，做廢物還是挺舒服的，這是生活方式的選擇，因為過了35歲，再壯懷激烈，這一生很大程度上也已經定型了，不是曹操那樣的老驥伏櫪。」

他甚至語出驚人地說，「中年人要安於做廢物，到了老年(也)不要因為自己是個廢物而心懷愧疚。這話大家別不愛聽，因為老了沒用就沒用了，沒有什麽不好意思的。」

▲大部分大陸年輕人認為不努力才會變廢物。（圖／Unsplash）

此言一出，有大陸網友認為是「紮心的大實話」，也有網友提出質疑，「為什麽你天天上節目，躺平不就完了？」、「上有老下有小，怎麼當廢物？」還有網友表示，「不知道為什麽我被激勵了！」

類似奇葩的言論，還有大陸中航基金副總經理兼首席投資官鄧海清，日前談及（大陸）時下年輕人抱怨收入太低不敢消費，必須自我思考，是不是「能力水平不夠導致低薪」。

不少大陸網友痛批，「現在誰都可以當專家了嗎？」

有很多網友都不贊成上述專家的職場觀點，大陸人口多、競爭激烈，可能自身比別人落後很多，如果還選擇當廢物，幾乎跌落社會最底層。大部分網友堅持，「自己沒有理由不努力」，專家的話聽聽就好。