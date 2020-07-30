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廢物利用！回收鳳梨皮渣升級木寡糖　中正大學還申請了專利

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▲▼ 廢物利用！回收鳳梨皮渣升級木寡糖　中正大學還申請了專利 。（圖／中山大學提供）

▲李文乾（左）利用生物技術發明的酵素來分解鳳梨皮渣並製造木寡糖，讓廢棄鳳梨皮有新的用途，減少環境污染問題。（圖／中山大學提供）

記者崔至雲／台北報導

鳳梨除了做成鳳梨酥、鳳梨酵素等，鳳梨皮渣還能回收變成顧腸胃、助消化的木寡糖。中正大學化學工程系教授李文乾看見鳳梨製品在加工過程中總是剩下大量的鳳梨皮廢棄物，於是利用生物技術發明的酵素來分解鳳梨皮渣並製造木寡糖，產率高達22%，相當於一公斤鳳梨皮渣可產出220克木寡糖。這項技術目前正申請專利，將讓廢棄鳳梨皮有新的用途，減少環境污染問題。

「我們希望讓鳳梨可以全株包含廢棄物，都能利用！」李文乾說，這些鳳梨皮廢棄物只有少部分被坊間做成飼料，但廢棄物中含有35%的半纖維素，卻是製造木寡糖的寶貴材料，如果缺乏有效再利用非常可惜。

▲▼ 廢物利用！回收鳳梨皮渣升級木寡糖　中正大學還申請了專利 。（圖／中山大學提供）

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▲中正團隊加入獨創的專利酵素進行反應，將鳳梨皮的半纖維素轉化成木寡糖，產率高達22%，相當於一公斤鳳梨皮渣可產出220克木寡糖。（圖／中山大學提供）

從鳳梨皮到木寡糖的過程，只需2至3天的時間。李文乾表示，中正團隊獨創的專利酵素來自一株耐鹼性芽孢桿菌的基因重組而成，「我們先將鳳梨皮經過榨汁、烘乾、磨粉、水熱處理等步驟後，再加入團隊研發的酵素進行反應，就能將鳳梨皮的半纖維素轉化成木寡糖。」李文乾說，若透過坊間傳統鹼處理法，鳳梨皮轉木寡糖產率甚至都不到10%，然而中正團隊卻能讓鳳梨皮渣製造木寡糖的產率高達22%，其中更同時產生可抑制蔗糖吸收的阿拉伯糖，成為多功能的益生元。

▲▼ 廢物利用！回收鳳梨皮渣升級木寡糖　中正大學還申請了專利 。（圖／中山大學提供）

▲目前正在申請鳳梨皮渣製造木寡糖技術的台灣專利，未來這項技術未來甚至可應用在同樣含有大量半纖維素的玉米芯、稻草、甘蔗渣等。（圖／中山大學提供）
「一般人都知道益生菌，但不知道搭配木寡糖的效果更好，因為它就是益生菌的原料。」專研生物技術的李文乾說，木寡糖是主要益生元之一，也就是說能刺激或活化胃腸道益生菌生長。木寡糖除了改善腸胃道功能，還能增強人體對鈣的吸收力、降低大腸癌風險等，加上甜度只有砂糖的40%，且酸、熱穩定性高，適合用在低熱量、糖尿病患飲食或果汁、碳酸飲料中。李文乾表示，希望利用這項生物技術，讓鳳梨皮廢棄物回收再利用，生產高附加價值的木寡糖，同時減少環境污染問題。

李文乾表示，這項技術未來甚至可應用在同樣含有大量半纖維素的玉米芯、稻草、甘蔗渣等。中正大學指出，團隊研發的關鍵酵素已取得台灣與日本專利，目前正在申請鳳梨皮渣製造木寡糖技術的台灣專利，未來可望與廠商合作。

 

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