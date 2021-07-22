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社會 社會焦點 保障人權

被逼騎機車…13歲少年慘摔膝蓋爆血　媽媽同居人邊笑邊嗆：廢物！

記者陳雕文／新北報導

新北市一名準備升國二的少年長期被媽媽的同居人（以下稱叔叔）言語羞辱，叔叔20日還逼著少年學騎機車，害少年在公園慘摔，膝蓋跟手掌撕裂滲血，一旁的叔叔繼續取笑，「就是一個廢物！」少年狼狽回到住處，叔叔竟再次嗆，「如果我現在打你媽一巴掌，你覺得你能打得過我嗎？」接著開始摔東西，少年擔心媽媽安危急報案。

▲▼少年。（圖／翻攝自臉書《爆料公社公開版》）

▲少年被逼騎機車，在公園慘摔，膝蓋與手掌著地導致撕裂滲血。（圖／翻攝自臉書《爆料公社公開版》）

少年表示：媽媽知道我受傷，下班後直接衝回家，後來叔叔又嗆，「如果我現在打你媽一巴掌，你覺得你能打得過我嗎？」我一個國中生怎麼打得贏？然後叔叔開始摔我媽的東西，我逼不得已打電話報案。警察上來後我叔叔一直在對警察罵三字經，還說『我現在好想殺人喔！』我叔叔這樣子已經超過1、2個月了，我和我媽該怎麼面對？

●痛苦的孩子，消極的母親

案發地是該名叔叔的住處，母子倆借宿於此，員警到場後見現場一片混亂，立即上前關心，「你們怎麼了？」叔叔碎嘴並開始自言自語，精神狀況不是很穩定，員警希望少年的媽媽可以到派出所登記資料，派出所會協助通報社會局，但沒想到，媽媽的態度相當消極，不願意配合回派出所，還一直說「沒事！沒事！」

員警不敢大意，因此依職權逕行通報家暴暨性侵害防治中心、113婦幼保護專線及兒少高風險家庭，相關單位將介入了解。

社會局表示，根據媽媽的說法，孩子過往並未遭受不當對待，在本次事件後，媽媽也帶兒子搬離，尚無生命安全疑慮，未來社工將協助處理家庭暴力事宜並維護媽媽及孩子的安全。

《ETtoday新聞雲》記者實際訪問少年，他難過地說，「之前就會被這個叔叔欺負，他就一直罵我畜生、廢物等等的侮辱，而且目前還是住在那個叔叔的家」並沒有搬走，不知道何時才能離開這裡！並表示，「叔叔平時在市場賣水果，跟媽媽交往一年」，但20日開始就沒去工作，把自己關在房間裡，目前媽媽還在三峽上班，家裡只有他跟叔叔，不知如何是好。

▲▼少年。（圖／翻攝自臉書《爆料公社公開版》）

▲叔叔開始扔東西，少年擔心自己跟媽媽的安危，急忙報案。（圖／翻攝自臉書《爆料公社公開版》）

●恐怖的叔叔，憤怒的網友

面對少年的遭遇，網友相當憤怒，紛紛表示，「應該公布這個叔叔的資訊，我有自信打贏，這種人該處理的就好好處理」、「媽媽的態度很重要！」、「你打不贏，我可以，叔叔的聯絡方式？」、「媽媽要保護好孩子，不要只想要戀愛」。

也有網友主動說要幫忙，「如果有需要，你跟你媽媽一起搬出去住，房租和壓金可以幫你出」、「我可以提供暫時的住處！」還有網友希望少年先逃出來，但少年說，「我比較擔心我媽媽…」令人看了好心疼。

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