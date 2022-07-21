北市懶警上班愛睡覺挨罵「廢物」　他怒告學長被法官「再認證」

▲台北一李姓員警執勤時和同事起爭執被罵「廢物」怒提告，但法院認為「廢物」，是同事針對李執勤務的觀點，判李敗訴。（圖／翻攝自Google Maps）

記者郭玗潔／台北報導

台北一陳姓警員長期不滿同事李男經常在執勤時睡覺，在共同巡邏時，2人又因故起口角，陳警破口大罵李「大直你最爛、廢物、X你娘」等語，李不甘受辱，控告陳公然侮辱罪，經台北地院審理，確認李勤務紀律有待加強，認為陳非無端謾罵，判李敗訴。

判決書指出，陳警任職於中山分局大直派出所，遭同事李警指控，今年1月他們一同騎警用機車巡邏，在中山區明水路附近發生口角，陳男大罵他「大直你最爛、你最廢、廢物、X你娘」等語，讓他深感受辱，憤而提告。

全案審理時，陳警雖承認有說過上述言語，但認為當天會發生口角，是長時間累積造成的結果，李警調來派出所已1年，剛調來3個月就因不檢點、睡覺等行為遭記過處分，平常勤務也不正常，會在值班勤務中逕自去睡覺，另請學弟值班，負責受理案件勤務時，也是去睡覺。

陳警表示，案發當天，李負責巡邏卻不親自簽勤務表，坐在機車上叫陪同的警專實習生幫他掃描QRCODE做簽署，他因太氣憤才會出言責備，他是針對「穿上制服」後的李警責罵，並非針對李個人。

法官檢驗大直派出所所長證詞，李警任職期間確有勤務紀律狀況不佳的情形，造成其他同仁負擔與困擾，再審視此次爭執之原因、脈絡，陳警所稱「廢物」等用語，為對李執勤務的觀點，非無端謾罵、不具任何實質內容的批評；當日陳又在2人停止口角，轉身離去時罵「X你娘」，並非面對李怒罵，而是發洩個人不滿及憤怒的情緒用語，皆難認陳有故意貶損李社會上人格評價、或讓李社會人格評價遭貶損，自無公然侮辱的情形，判李敗訴。