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台東元宵節遶境祈福2／5開鑼　51間廟宇+團體參加

▲台東元宵節遶境2/5開鑼登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東元宵節遶境，2/5開鑼登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

因疫情停辦2年的台東元宵節神明遶境祈福活動，5日起一連2天在市區恢復舉辦，共51間廟宇、團體參加，縣長饒慶鈴5日上午11:20於遶境出發前，向所有隊伍加油打氣，並敲鑼祈祝2天活動順利圓滿，祝風調雨順大豐收，呼籲參與各廟宇自律，大家彼此包容、尊重，讓元宵傳統永續。

▲台東元宵節遶境2/5開鑼登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東慶祝元宵節神明遶境祈福活動，在正月15、16日(國曆2月5、6日)一連2天舉行，縣府及承辦的天后宮媽祖廟於11:20在台東天后宮，由縣長饒慶鈴、台東縣議會議長吳秀華、台東市長陳銘風、民政處長鍾青柏、天后宮管理委員會主委林有德等貴賓主持遶境開鑼儀式，並點燃起馬炮。縣長饒慶鈴、議長吳秀華與市長陳銘風均表示，東寒單與北天燈、南蜂炮齊名，成為台灣三大元宵節民俗重頭戲，元宵節是中國人「小過年」，神明遶境活動，是台東5、60年傳統，在台東人的習慣沒過完元宵，像還沒過完年，感謝天后宮十多年承辦元宵節遶境祈福活動，希望這2天祈福遶境保佑國泰民安、風調雨順、台東越來越好、越炸越旺，期盼今年在縣府、天后宮及大家共同努力下，遶境順利圓滿完成。

▲台東元宵節遶境2/5開鑼登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

天后宮表示，今年共有51隊報名參與，經抽籤排定遊行順序，遊行時間與路線為2月5日11:20在天后宮舉行遶境開鑼起炮，12:30出發遊行台東市區東西向街道：四維路→右轉精誠路→右轉新生路→右轉福建路→左轉四維路→左轉中華路→右轉新生路→右轉光明路→左轉中正路→左轉中山路→右轉新生路→南京路。

▲台東元宵節遶境2/5開鑼登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

2月6日11:00四維路集合，12:30出發遊行台東市區南北向街道：四維路一段→左轉博愛路→右轉中正路→左轉更生路→左轉四維路三段→左轉新生路→左轉廣東路→左轉正氣路→右轉中山路→右轉大同路→左轉廣東路→左轉中正路→右轉光明路→右轉寶桑路→右轉廣東路→左轉仁愛街→天后宮進廟。

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