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台東縣府會勘全台最大馬當部落聚會所工程　盼5月如質如期完工

▲台東縣府會勘全台最大馬當部落聚會所工程，盼5月如質如期完工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣府會勘全台最大馬當部落聚會所工程，盼5月如質如期完工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

全台最大原住民部落「台東市馬當部落」，74年來受限土地問題，無聚會所，台東縣政府爭取經費，排除萬難解決用地、跨局處等協調方式應對中央新增法規限制等問題，協助聚會所暨文健站新建工程，原住民族行政處要求廠商積極趕工，希望5月能如期如質完成，供族人舉辦豐年祭典及長者學習空間。

原民處表示，馬當部落為原民會735個核定部落中人數最多，約3千人左右，74年來無固定聚會所，僅豐年祭時向學校、私人或台東市公所借用場地辦理，但部落周邊公有土地難尋，在縣府努力下，108年10月31日內政部核定台東縣第3期豐榮豐樂區段徵收案，准予徵收台東市梧州段425地號等2百多筆土地，面積合計10餘公頃，特別劃定區段徵收範圍內中間之公19公園用地，為馬當部落新聚會所用址，提供族人傳統祭儀、特殊慶典及休閒活動等使用，聚會所旁新建文健站，帶給長者舒適學習活動空間。

▲台東縣府會勘全台最大馬當部落聚會所工程，盼5月如質如期完工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

聚會所採用9面傘狀設計，以3組結構支撐建物，象徵阿美族3個年齡階層。阿美族重視海洋文化，起伏斜屋面顯現山與海意象，周邊有海洋相關及傳統花紋等圖騰，建築物配色選用阿美族服飾常出現的紅、黑、白3色，入口處設有大型景觀石，並以馬當部落圖騰做為入口意象。

原民處進一步說明，馬當部落文化聚會所目前工程預定進度96.376%，實際進度85.762%，原預定2月18日完工，但因天候、疫情等因素辦理展延工期等作業，延長施工工期，縣府持續要求廠商趕工，預計於今(112)年5月底如期如質完成，期盼完工後，全台最大的馬當部落在完善場地舉辦歲時祭儀。

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