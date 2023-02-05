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2023揚眉兔氣賀新歲炸寒單　高空煙火點亮台東元宵夜

▲2023台東元宵節慶觀光系列活動」晚會於4日晚間7點在台東市海濱公園正式登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲2023台東元宵節慶觀光系列活動」晚會於4日晚間7點在台東市海濱公園正式登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「揚眉兔氣賀新歲-2023台東元宵節慶觀光系列活動」晚會於4日晚間7點在台東市海濱公園正式登場。金曲獎雙歌后曹雅雯、朱海君、玄武堂炮炸寒單、晚會壓軸施放高空煙火秀。

晚會由煙火秀揭開序幕後，第一波高潮為玄武堂─炮炸寒單，市長陳銘風首先登上神轎，接受炮炸洗禮，現場觀眾鼓掌連連，緊接由玄武堂安排10名肉身寒單連番上場，炮炸聲響震徹天際，氣勢磅礡讓眾人感受「南蜂炮、北天燈、東寒單」齊名的三大民俗文化魅力。

▲2023台東元宵節慶觀光系列活動」晚會於4日晚間7點在台東市海濱公園正式登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

受邀參與晚會的縣長饒慶鈴表示因疫情停辦2年的台東元宵活動恢復舉辦，很高興與近3萬名民眾一起感受專屬台東的鬧熱元宵味，感覺很HIGH，希望台東越炸越旺、越炸越平安。一連2天遶境、5日14:00在南京路廣場民俗藝陣展演，歡迎鄉親參與，但也請遵守放鞭炮禮節與行車安全等規範，請大家彼此包容、尊重，讓台東元宵傳統永續。

2023台東元宵節活動「揚眉兔氣賀新歲炸寒單．煙火之夜」演出陣容堅強，邀請享譽國際「御鼓坊」帶來震撼力十足的創意鼓陣；非凡超俗「東方藝術團」帶來結合力與美的民俗舞蹈；金曲雙歌后「曹雅雯」、「朱海君」熱情壓軸。除精彩表演節目，主持人串場功夫也是重頭戲之一，首次邀請模仿極具實力的金鐘主持人「邵大倫」主持，為晚會呈現截然不同的表演。

▲2023台東元宵節慶觀光系列活動」晚會於4日晚間7點在台東市海濱公園正式登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

眾所矚目的閉幕高空煙火秀炫麗繽紛點亮整個夜空，聲光效果搭配煙火表演，在場眾人驚聲連連，帶給大家最豐富的視覺享受。

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