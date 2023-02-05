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男友愛愛摸到白虎軟掉！「1要求」被拒…狠瞪下體　妹子當場被甩了

▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

有許多人嘗試私密處除毛，一方面為了美觀好看，另一方面也比較好清潔。一名女網友表示，自己有定期雷射除毛的習慣，也花了不少錢。但日前和男友交往將近2個月，準備要發生關係時，沒想到對方竟因無法接受白虎而軟掉，還罵說「很噁心」，隨後穿上衣服就離開了，事後還提出分手，讓她相當傻眼。

原PO在Dcard發文表示，和男友交往快2個月了，前幾天本來想要發生關係，但對方一伸下去驚覺她是白虎，嚇得急忙將手抽出來，問「妳怎麼沒有毛？」她才說自己平時有定期雷射除毛的習慣。未料對方卻表示，無法接受沒有毛的女生，覺得白虎很怪、很噁心，且問「妳能為了我不再去嗎？」

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原PO聽到後很傻眼，隨即拒絕要求，表示平時已經習慣除毛，且這個課程花了快3萬元，現在才進行到一半，「怎麼可能把錢丟水溝？」結果男友竟再也硬不起來，還用厭惡的眼神看著她的下體，之後將衣服穿上就離開了，過了幾個小時後甚至提出分手。

原PO表示，這是她至今遇過最瞎的分手理由，男友還責怪她沒有提前說，浪費了2個月時間，「到底誰會自己在那邊講下面沒毛啊？他才浪費我時間」。她也強調，自己外在條件都很正常，「真的就是因為…我沒有那搓毛，無毛真的這麼噁心嗎？」

不少網友看了都認為是男友不識貨，「無毛多讚，根本不懂」、「白虎明明就很讚，我女伴也白虎，我超喜歡」、「沒事，你喜歡現在的你就好了，可以發展男友關係的人多得是」、「無毛是極品好不好，完全不懂得珍惜欸」、「我定期去熱蠟除毛啊！！我覺得好乾凈清爽」、「那是他的損失，無毛才好」、「無毛表示你很愛乾淨啊」、「無毛比較清爽無異味，我也有除」。

還有許多人紛紛獻上恭喜，「這種垃圾分了也是好事～ 恭喜」、「這什麼男人啊，分了也好」、「有毛無毛沒差吧，應該是要在乎妳這個人才對」、「恭喜，離開一個不值得的人，沒有浪費更多時間」、「前男友好奇葩…恭喜脫離」，但也有人說「每個人的喜好不同，性事不合勉強在一起也撐不久，不喜歡就分手再找就好啦，至少他不是做完才跟妳說，算還好啦」。

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