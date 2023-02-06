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洗了「20年皮卡丘」爆冷戰　她怨男友鬧小孩脾氣！眾人不挺

▲▼小被被,被子,毯子,抹布,破布（圖／記者莊祐晴攝）

▲原PO把男友的小被被拿去洗了。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

被冷戰了一天，讓她無奈又疑惑。一位女網友在「匿名2公社」表示，男友睡覺時都會抱一條小被被和一個皮卡丘玩偶，這些東西陪了對方20幾年，但似乎已經很久沒洗，最近她趁天氣好就拿去洗了，還特地晾乾並放回原本的位子。沒想到，男友回家後發現這件事就生氣了，讓原PO納悶不已，話題引發網友議論。

這位女網友文中表示，說她和男友同居，對方有一條小被被跟一隻皮卡丘玩偶，每天都會抱著睡覺，一抱就是20幾年，「有時候還寧可抱他的皮卡丘玩偶，也不願意抱我睡覺。」但她眼見男友的皮卡丘玩偶跟小被被不知道多久沒洗了，就趁對方上班，天氣又很好時，把玩偶跟小被被拿去洗。

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原PO說，當天就把東西洗好、晾乾，並放回原來的位子，結果男友回來發現這件事，卻像小孩子一樣鬧脾氣冷戰，「說為什麼要把被被跟皮卡丘拿去洗，熟悉的味道都沒有了」，就這樣和她冷戰了一天，「我只是覺得差不多該洗了，就幫他洗一洗，想不到反應這麼大。」

貼文一出，底下不少網友都不挺，「為什麼很多人都不懂小被被不能洗」、「有時妳認為的好，不是真的好，妳覺得妳自己貼心，但實際上辦了壞事。下次碰觸對方的東西之前，先問問對方才是真正的尊重」、「自己的小被被自己才能洗」、「那是他們的安全感，妳等於把他們的安全感毀掉，跟妳冷戰還算有風度！不要隨便去測試別人的底限，請互相尊重。」

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