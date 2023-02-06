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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

碰上選舉「沒地方願辦台灣燈會」　黃珊珊嘆：僅柯文哲傻瓜願意接

▲▼前台北市副市長黃珊珊接受《POP搶先爆》訪問。（圖／《POP搶先爆》提供）

▲前台北市副市長黃珊珊接受《POP搶先爆》訪問。（圖／《POP搶先爆》提供）

記者袁茵／台北報導

睽違23年重返台北的台灣燈會於5日至19日盛大舉辦，前台北市副市長黃珊珊6日接受訪問時，不斷行銷各個行政區的燈區內容，並暗酸現任台北市長蔣萬安的蔣市府「都不講」，隨後又緊急改口說蔣市府應該都有說明，但大家討論的沒那麼多。

黃珊珊6日中午接受《POP搶先爆》廣播節目訪問，被問及有無看台灣燈會了嗎？黃珊珊說因為最近下雨，所以還沒有去看，但之後一定會去走走，「我記得這是（前台北市副市長）蔡炳坤的專案，規劃了一整年，所以現在全部執行完畢。」

主持人康仁俊提及，全台各地有很多燈會，但網路上討論度最高的卻是高雄燈會，在台北市舉辦的台灣燈會反而不是第一名，且印象中多年沒回來台北了。黃珊珊則補充道，從前台北市長陳水扁時期就拉出去，當時因為公平性問題，每個縣市都想要跟中央舉辦，這次是中央主動向北市府提及，全台都舉辦過一次了，要不要拉回台北市。

▲▼2023台灣燈會在台北開燈儀式,柯文哲（右一）。（圖／記者李毓康攝）

▲前台北市長柯文哲（右一）出席2023台灣燈會在台北開燈儀式。（圖／記者李毓康攝）

黃珊珊提及，「說難聽點，要選舉了，別的縣市都不願意辦。」因為要籌備燈會內容，更何況選舉完是不是同一人當選，這都無法預測，「只有柯文哲這傻瓜願意接。」當時各個縣市都不願意接手，中央就只好拜託台北市政府，「很有趣，因為弄完又不是你（開幕），且柯文哲一定卸任，所以只有他（柯文哲）願意接，其他現任都不願意。」

康仁俊追問，因為選舉結束後，基本上就要碰上春節，燈會的內容是否由前任市府就規劃好，新上任市府則為執行者？黃珊珊回應，「都已經規劃好了。」因為要跟地方溝通哪裡放燈、藝術家策展等，不可能在一個月內就規劃出來。

而黃珊珊也說明台北市12行政區各個燈區，其中最為重要的就是信義計畫區，「我覺得有幾個很值得大家看的，包括國父紀念館主燈，但還有松菸、四四南村等，其實都弄得非常好，大家可以到處走走。」儘管展區有些分散，但坐捷運、貓纜都可以到達，民眾可以規劃好幾天欣賞，「當時是把台北變成大燈區，有最高的燈台北101，最大的燈是大巨蛋。」

此時，康仁俊笑稱，這次他訪問的並非現任台北市觀傳局長，也不是現任台北市政府官員，而是已經卸任的黃珊珊，「妳現在很幫台北市做行銷耶！」而黃珊珊則說，「因為這是我們知道的事，但他們（蔣市府）都不講⋯他們應該都有講啦，只是可能大家討論的沒那麼多。」

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