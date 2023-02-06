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避免機車「騎上人行道」　北市3月將3路段車格改成「機車彎」

▲▼仁愛路一段人行道機車格。（圖／翻攝自Google地圖）

▲交通局將於3月塗銷仁愛路一段、二段及敦化北路的人行道機車格，改為車道上停車區。圖為仁愛路一段人行道機車格。（圖／翻攝自Google地圖）

記者袁茵／台北報導

台灣交通環境被國際媒體形容成「行人地獄」，台北市政府為洗刷標籤，交通局將於3月塗銷仁愛路一段、仁愛路二段及敦化北路人行道機車格，改為車道上停車區「機車彎」，避免機車族騎上人行道；預估仁愛路一段、二段會從原本可停放約800個機車位，變成680格機車彎車位，敦化北路從160格改善為120格。

台北市為洗刷「行人地獄」標籤，推出了「機車不騎人行道」計畫。台北市交通局長謝銘鴻6日接受電訪時表示，在現行友善安全環境中，「機車不騎人行道」是其中一個計畫，現在很多機車格畫設在人行道上，誘使機車族騎上去，儘管不斷對外宣導要「牽引」上人行道，但仍有部分機車族直接騎上去。

謝銘鴻提及，機車騎上人行道畫面，容易對行走在人行道的台灣人或國際遊客產生驚嚇與危險，若能透過工程方式直接改為「機車彎」（車道上停車區），不要跨到人行道上，會比較一勞永逸。

北市停管處企劃科長楊遠明接受《東森新媒體ETtoday》電訪時說明，目前仁愛路一段、仁愛路二段約可停放800個機車，改善後會有680格在機車彎的車格；敦化北路只做八德路與市民大道段，從大概可停放160個機車位，改善為120格，不過上述改善前數字皆為評估換算，因原本為一大格的「機慢車停放區」，所以並非確切機車格位數字。

針對機車停車格數量仍有部分減少，楊遠明回應，目前主要訴求是機車不要停上人行道，也會將部分汽車格改為機車格，加上交通局已有實際走訪仁愛路一、二段，原本雖可停放約800個機車位，但實際停並不會停滿，目前暫時規劃680格，未來會持續觀察。

▲台北市議員李明賢質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員李明賢。（資料圖／記者林敬旻攝）

而國民黨台北市議員李明賢也於臉書表達支持，並且提出3點提醒，包括機車停車格總數不得減少、電動機車更換電池及自行車騎上人行道也要一併解決，還有人行道地磚要整平，不能一遇到下雨踩踏就變成「噴水地磚」，這樣才能符合人本交通的基本要求。

李明賢說明，目前台北市全市的機車格共25萬格，而在人行道上的機車格仍有3萬3732格，等於大概全市約有13.4%的機車格位設置在人行道上，機車停車就要騎上人行道，形同於路人搶道，這是設計瑕疵，因此機車退出人行道改成內凹式停車，確實比較符合人本交通，但目前僅1萬31110格內凹式機車格，遠比人行道機車格少，還有很大的努力空間。

台北市長蔣萬安也於6日上午表示，自己非常重視人行道改善與用路人安全，先前外國媒體特別談到「行人地獄」問題，他們也即刻進行路平或綠色人行標線改善，接下來不管是行人用路安全，或是機車族權益等，他都會確保跟兼顧，希望交通施政讓市民有感，無論是捷運建設、路平或人行道改善，都是他未來會全面推動的事項。

▼蔣萬安6日上午出席台北市111學年度第2學期公私立中等學校校長會議。（圖／記者袁茵攝）

▲▼蔣萬安6日上午出席台北市111學年度第2學期公私立中等學校校長會議。（圖／記者袁茵攝）

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