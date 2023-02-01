4生肖癸卯兔年衰爆！恐破財、小人迫害　還有爛桃花纏身

▲兔年有4生肖犯太歲，命理師提醒可能會遇到破財、小人迫害、爛桃花纏身等衰事。（圖／記者周亭瑋攝）



記者隋昊志／綜合報導

進入癸卯兔年，許多人關注自己一整年的運勢，都希望好事上門、衰事遠離，命理師周映君日前在節目《新聞挖挖哇》上指出，「兔、雞、鼠、龍」4個生肖在今年諸事不順，不但可能遇到破財、車禍，甚至健康也會出狀況，還會有爛桃花。

屬兔：太歲當頭，不利於事。

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屬兔的人今年太歲本命年，逢太歲當頭，有很多事情比較不順，像是破財、行車安全等，都要特別小心 ，人家說「太歲當頭坐，諸神不敢當」，所以一定要注意。

屬雞：逢沖太歲，恐有暗憂。

屬雞的人今年沖太歲，太歲星君就像是當兵的值星官，沒事去跟祂對沖就一定不好，而每一年都會有一些不好的人，但不是所有屬雞的人一定不好，不過因為大運的關係，所以屬雞的人還是要多注意一下。因為太歲沖本命，所以起伏會比較大，動盪不安，阻礙也比較多，所以凡事盡量低調一點比較好。至於「恐有暗憂」，則是會有一些很沒有感覺、感覺不出來的憂愁，不知道何時會爆出來的事情會很多，像是身體疾病，或是不小心車子發生擦撞事故。

屬鼠：鏡中賞月，行事小心。

屬鼠的人今年刑太歲，因為今年癸卯年的「卯」，它的桃花在鼠，因為有桃花在，再加上刑太歲，形成一個爛桃花，就是所謂的「鏡中賞月」般，看到的月亮都是「假的」，所以一定要行事很小心。桃花方面，可能比較容易有些桃花劫，「如果不是你該得的桃花就不要，不該得的桃花就不要來」，已經有另一半的話，就不要隨便亂碰桃花。

屬龍：有備無患，不可大意。

屬龍的人今年害太歲，卯和辰相害，所以會遇到「飛刃」，意指會遇到飛來橫禍，讓人意想不到的壞事會從天而降，所以要預防小人迫害，像是有人沒事會來找碴等，一定要小心。由於「害太歲」的緣故，有時候小病會不斷，疾病什麼的都要注意。