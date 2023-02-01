　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4生肖癸卯兔年衰爆！恐破財、小人迫害　還有爛桃花纏身

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲兔年有4生肖犯太歲，命理師提醒可能會遇到破財、小人迫害、爛桃花纏身等衰事。（圖／記者周亭瑋攝）

記者隋昊志／綜合報導

進入癸卯兔年，許多人關注自己一整年的運勢，都希望好事上門、衰事遠離，命理師周映君日前在節目《新聞挖挖哇》上指出，「兔、雞、鼠、龍」4個生肖在今年諸事不順，不但可能遇到破財、車禍，甚至健康也會出狀況，還會有爛桃花。

屬兔：太歲當頭，不利於事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

屬兔的人今年太歲本命年，逢太歲當頭，有很多事情比較不順，像是破財、行車安全等，都要特別小心 ，人家說「太歲當頭坐，諸神不敢當」，所以一定要注意。

屬雞：逢沖太歲，恐有暗憂。

屬雞的人今年沖太歲，太歲星君就像是當兵的值星官，沒事去跟祂對沖就一定不好，而每一年都會有一些不好的人，但不是所有屬雞的人一定不好，不過因為大運的關係，所以屬雞的人還是要多注意一下。因為太歲沖本命，所以起伏會比較大，動盪不安，阻礙也比較多，所以凡事盡量低調一點比較好。至於「恐有暗憂」，則是會有一些很沒有感覺、感覺不出來的憂愁，不知道何時會爆出來的事情會很多，像是身體疾病，或是不小心車子發生擦撞事故。

屬鼠：鏡中賞月，行事小心。

屬鼠的人今年刑太歲，因為今年癸卯年的「卯」，它的桃花在鼠，因為有桃花在，再加上刑太歲，形成一個爛桃花，就是所謂的「鏡中賞月」般，看到的月亮都是「假的」，所以一定要行事很小心。桃花方面，可能比較容易有些桃花劫，「如果不是你該得的桃花就不要，不該得的桃花就不要來」，已經有另一半的話，就不要隨便亂碰桃花。

屬龍：有備無患，不可大意。

屬龍的人今年害太歲，卯和辰相害，所以會遇到「飛刃」，意指會遇到飛來橫禍，讓人意想不到的壞事會從天而降，所以要預防小人迫害，像是有人沒事會來找碴等，一定要小心。由於「害太歲」的緣故，有時候小病會不斷，疾病什麼的都要注意。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
17縣市急凍！　氣象局深夜發「低溫特報」
胡歌老婆正面照曝光　「秘婚1年多」身分被起底
確定了！室內脫口罩政策周四公布

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

立春就拜土地公！招財「5水果」必備　求財補氣旺桃花

知名蛋糕吃到「超肥蒼蠅」！2寶媽氣炸公審烘焙坊　卻遭鄉民酸爆

《灌籃高手》票房破3億！真人版彩子現身街頭　3000人朝聖：超美

4生肖癸卯兔年衰爆！恐破財、小人迫害　還有爛桃花纏身

12星座吠陀占星2月運勢　水瓶、牡羊跟天蠍財運旺爆，荷包賺滿滿

紅包遭洗衣機攪爛「鈔票全染色」！悽慘模樣曝光：多好幾張一百

台灣女星遊泰國被「警察勒索」　旅遊達人曝當地詐財3手法

快訊／氣象局深夜17縣市低溫特報　輻射冷卻「清晨下探11度」

女客進裸湯區「拿手機狂拍」！妹子聽一句話氣炸：害我過年罵髒話

室內口罩令有望解禁　專家：別叫人一定要脫

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

朋友亂入旅遊團大合照　自在換位置完美融入XD

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

顏佑庭驚喜回歸《營業中》　秀拉花功力..客人讚：100分

玩太嗨！３男列車到站睡死　友下車拍窗...見車開走笑翻

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇到摔飛數公尺

Sandy結婚1周年：謝謝你娶我！　帥尪「捧臉深吻2次」…全場超嗨

立春就拜土地公！招財「5水果」必備　求財補氣旺桃花

知名蛋糕吃到「超肥蒼蠅」！2寶媽氣炸公審烘焙坊　卻遭鄉民酸爆

《灌籃高手》票房破3億！真人版彩子現身街頭　3000人朝聖：超美

4生肖癸卯兔年衰爆！恐破財、小人迫害　還有爛桃花纏身

12星座吠陀占星2月運勢　水瓶、牡羊跟天蠍財運旺爆，荷包賺滿滿

紅包遭洗衣機攪爛「鈔票全染色」！悽慘模樣曝光：多好幾張一百

台灣女星遊泰國被「警察勒索」　旅遊達人曝當地詐財3手法

快訊／氣象局深夜17縣市低溫特報　輻射冷卻「清晨下探11度」

女客進裸湯區「拿手機狂拍」！妹子聽一句話氣炸：害我過年罵髒話

室內口罩令有望解禁　專家：別叫人一定要脫

余正煌遭調內勤爆「考績乙等」　調查局深夜回應了

《深空之眼》參戰電玩展　4大人氣Coser化身遊戲角色參戰

立春就拜土地公！招財「5水果」必備　求財補氣旺桃花

美國援烏「坦克殺手」上船畫面曝光　60輛布萊德雷戰車運往歐洲

快訊／寒夜惡火！彰化芬園延燒6棟民宅　消防局派11分隊搶救

瑪莎拉蒂「新敞篷跑車」全球限量75台！550匹3秒讓你看不見車尾燈

台灣區塊鏈團隊推出全球第一個元宇宙生成器「AlliMeta」

吳速玲曝「超強瘦身菜單」，喊話：偶爾保持飢餓感是好的

知名蛋糕吃到「超肥蒼蠅」！2寶媽氣炸公審烘焙坊　卻遭鄉民酸爆

保瑞子公司在美上市自有藥證學名藥產品　合一新藥獲新加坡審核通過

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

生活熱門新聞

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

即／氣象局17縣市低溫特報　清晨下探11度

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

台人寧願出國玩！過來人揭「拒絕國旅」原因

只到明天！好市多超夯1物「突快閃特價」

12生肖2月運勢曝！命理師：「這類人」財運超旺

飲料界低調王者！茶飲控激推「1家老字號」

灌籃高手排第2！台灣日本電影票房前10名曝

台灣啦啦隊一堆「快40歲還在跳」！2原因曝

紅包遭洗衣機攪爛！鈔票染色慘況曝光

彩券行奶奶生意差「超兇長輩秒吸客」！本尊被神出

新兒童界國歌！小孩都會唱　雙寶媽吃驚

台女星遊泰被警勒索　達人曝當地詐財3招

獨／30年超市收攤原因曝！死忠員工力挺寧可失業

更多熱門

相關新聞

12星座吠陀占星2月運勢

12星座吠陀占星2月運勢

2月份有哪些星座要開始走好運呢？與阿南德同門派、華人星占權威李靜唯老師指出，包括吠陀雙子、金牛、射手，會感覺到事業上如魚得水，至於吠陀處女、獅子跟雙魚感情方面會如沐春風，吠陀水瓶、牡羊跟天蠍則延續春節財運

初九拜天公補財庫　初十別忘了拜地

初九拜天公補財庫　初十別忘了拜地

安格斯12星座一周運勢1／30-2／5

安格斯12星座一周運勢1／30-2／5

新錢包招財氣！兔年最招財錢包顏色出爐

新錢包招財氣！兔年最招財錢包顏色出爐

12生肖2月運勢曝！命理師：「這類人」財運超旺

12生肖2月運勢曝！命理師：「這類人」財運超旺

關鍵字：

生肖運勢癸卯年兔年小人爛桃花犯太歲命理師2023開運

讀者迴響

熱門新聞

男星「無套」愧疚道歉！網友反應一面倒

前夫騙光積蓄！女星宣布「下海陪酒」

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

即／氣象局17縣市低溫特報　清晨下探11度

買車「講這5句話」準備當肥羊

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

新聞系正妹慘死！遭男同學「性侵後斷脖」

正妹網紅病逝！「腳上長黑痣」竟罹癌

台人寧願出國玩！過來人揭「拒絕國旅」原因

身分證「0123」中2碼鮑魚吃到

只到明天！好市多超夯1物「突快閃特價」

宋仲基離婚宋慧喬「4個月後愛上現任妻」　網抓出時間軸：心疼前妻

即／桃園火燒車！　駕駛慘成焦屍

蘋果更新官方iPhone回收價　五年前機型不降反增

養豬場丟死豬進蓄水池！居民春節喝屍水

更多

最夯影音

更多
綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面
IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

朋友亂入旅遊團大合照　自在換位置完美融入XD

朋友亂入旅遊團大合照　自在換位置完美融入XD

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面