兔年犯太歲注意財運　討論度最高「生肖」將谷底翻身財源滾滾

▲兔年生肖運勢中，誰的財運好是很多人關注的話題。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

兔年到，不同生肖運勢也跟著流年改變，雖然勿過度迷信，但從民俗角度來解析或提點可能需要注意的地方，為不少人的生活和工作提供了參考方向，讓自己可以調整腳步來面對接下來的一年，其中有6大生肖的財運最受網友關注，除了犯太歲易大起大落小心破財，屬「猴」者則是脫離太歲迎來翻身。

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近兩個月內「2023年生肖財運」相關話題討論，觀察網路上對於新一年生肖財運的關注，發現屬「猴」的討論度最高，從民俗觀點來看，最主要是因為脫離了犯太歲的一年，運勢大幅上升，尤其在工作方面會有貴人相助，因此在網上受到熱議。

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▲網友們對於2023年不同生肖的財運狀況關注度。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

所謂的犯太歲是傳統習俗中，由曆法演變出的一種信仰，古人相信當太歲移動到對應的生肖時，該生肖以及與其相沖之生肖會觸犯到太歲，為當年帶來災禍，如兔年屬兔者本命沖太歲、屬雞者對沖太歲，因此需進行祈福消災儀式，也就是安太歲。

就有精通相關民俗曆法的網友表示，屬猴者「只要一過節氣小寒後，就能甩掉過去的衰運，運勢能明顯感受到開始轉好運」，另強調「在工作上會有不錯的機會，如果想跳槽轉職，切記好好觀察新公司並做好準備，在正財方面會有好的改變」，建議屬猴的人可以多關心正財的財運，相信接下來一年可以財源廣進。

同樣犯太歲的還有生肖「雞」，有命理專家表示在接下來的一年屬雞者「運勢受沖太歲的影響而動蕩難穩」，在各方面起伏較大，工作上「有好的機會等著你，但需要拿出勇氣來拼」，並建議減少偏財投資，轉為依自身能力認真工作，整體而言，安分守好現有產業是最好選擇。

許多命理師也建議兔年犯太歲的「兔」朋友們須注意接下來的一年，表示「運勢變化大且突然，所以可能會有極端的好事或劣況出現」，要小心意外與衝突，否則有可能破財；若是把握好機會還是有可能化凶為吉，對於未來不須太過擔心。不過民俗觀點僅供參考，最重要還是要靠自身努力、認真生活，才會有精彩又美好的一年。

