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快訊／爆首例XBB.1.5！20多歲男「加拿大返台」流鼻水採檢確診

▲▼指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內首度出現XBB.1.5境外移入個案，個案為20多歲本國籍男性，從加拿大返台，因有症狀在機場採檢確診，後續基因定序確定為XBB.1.5。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，上周總計檢驗51例，包括本土23例，境外28例，本土有15例BA.2.75、4例BA.5、2例BA.2和2例BQ.1；境外有13例BA.5、5例BA.2.75、5例BF.7、2例BA.2、2例BQ.1和1例XBB.1.5。而在本土方面，BA.2.75再擴大，上周53%，本周已經衝到65%。

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▲▼0206 新興Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）

▲新興Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）

首例XBB.1.5為20多歲本國籍男性，1/22從加拿大入境，在機場主動表示有流鼻水、肌肉痠痛等症狀，在機場進行唾液採檢確定陽性，後續基因定序確定為首例XBB.1.5。

有關XBB.1.5傳染力和重症率，羅一鈞表示，目前沒有看到感染人數和住院狀況有明顯增加，初步估計應該跟新加坡觀察到的差不多，不過畢竟也屬於OmicronBA.2的重組病毒，所以目前疫苗看曾經感染過Omicron的人，都可能還有交叉保護力，潛伏期跟之前一樣沒有不同。

▲▼0206 上週境外移入及本土Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）

▲上周境外移入及本土Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）

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