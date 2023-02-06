空床率不足5成！疫情趨緩「重症率仍高」　羅一鈞：遞延效應待觀察

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布新增1萬6391例本土病例，為年後首度跌破2萬例。雖然疫情趨緩，但指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前專責病房與專責加護房空床率不足5成，住院和重症依然在高點，因此口罩政策暫緩放寬。

羅一鈞表示，目前依然有2830人住在專責病房，專責加護病房也有505人，都是今年以來最高點。雖然確診人數下降，但住院和重症仍處高峰，遞延效應還要觀察一段時間。

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羅一鈞補充，目前專責ICU空床率21%、非專責ICU空床率更低只有15.4%，目前在中重症收治上「相對吃緊」，後續公衛放寬措施還需繼續觀察。

指揮中心今日公布新增1萬6391例本土個案，較上周一2萬2138例減少26%；另增249例境外移入、63例死亡。

羅一鈞提到，今日死亡個案年齡都在50歲以上，但有2名青少年與孩童特殊個案，其中1例為MIS-C，另一名16歲青少年有慢性神經系統疾病，長期臥床使用非侵入性呼吸器，但未曾接種新冠疫苗，確診後有雙側肺炎，目前仍在加護病房使用呼吸器及藥物治療中。截至今日青少年累計32例重症，肺炎15例、MIS-C10，共病6，心肌炎1，死亡8例。

▲醫療資源統計。（圖／指揮中心提供）