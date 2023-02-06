快訊／年後首度跌破2萬例！今本土+16391、63死

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增16,391例本土個案、63例死亡和249例境外移入。指揮中心表示，今天確診數字是年後首度跌破2萬，今日本土個案比上周一下降26%。

今日新增16,391例本土病例，為7,483例男性、8,886例女性、22例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,136例)，桃園市(2,125例)，高雄市(1,990例)，臺中市(1,921例)，臺北市(1,333例)，臺南市(1,242例)，彰化縣(838例)，新竹縣(566例)，苗栗縣(486例)，屏東縣(428例)，新竹市(414例)，基隆市(314例)，南投縣(291例)，雲林縣(291例)，宜蘭縣(275例)，嘉義縣(210例)，花蓮縣(200例)，嘉義市(128例)，臺東縣(79例)，金門縣(65例)，澎湖縣(53例)，連江縣(6例)。

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▲2/6新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增63例本土病例死亡個案，為33例男性、30例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、57例具慢性病史、45例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月10日至今(2023)年2月3日，死亡日期介於今年1月17日至2月3日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲2/6死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）