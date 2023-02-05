陸經濟復甦多地開啟「搶人大戰」　為企業招聘足夠人力開工

▲四川廣安市的招聘會。（圖／中新社）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著大陸疫情趨緩，各地全力拚經濟，為保障企業人力需求，甚至出現「搶人大戰」，例如廣東省人社廳帶隊赴甘肅「招人」；福建的「包機接人」更是引發熱議。

據《中新社》報導，廣東作為「農民工第一大省」，農民工總量達4200萬人，其中外省農民工2300萬人。在春節前夕，中山市10家重點企業及人力資源機構，乘坐跨省招工專車，赴廣西賀州、貴港等地招工。

廣東省人社廳則帶領佛山、惠州、清遠等市的公共就業服務機構和8家企業負責人，赴甘肅參加東西部勞務協作專項活動。

勞務輸出大省四川在春節後迎來跨省招聘。浙江、福建、重慶、廣東等省市及四川省內共251家公司，1月29日帶著2.6萬多個就業職缺來到四川廣安市，現場吸引近2萬人參與求職招聘，當天達成就業意向協議3941人。

浙江省多市也在節後「動起來」。寧波市縣聯動共組織43支「小分隊」，超200家企業攜超3萬個工作需求，分赴安徽、江西、四川、雲南等12個省份50個縣級勞務輸出地，進行招聘行動。

▲大包小包的務工人員。（圖／中新社）

招到人後，「用工大省」亦提供後續保障，包括包機、包車接人等。據廣東省人社廳介紹，春運期間，全省人社部門計畫節後直接組織返工專列14趟，專車380班次，包機3趟，「點對點」組織外省勞動者入粵返工2.5萬人，目前已通過專列共幫助1800多名務工人員。

福建包機接人同樣受到關注。福建首趟免費返工復工包機1月26日下午抵達福州長樂國際機場，來自雲南的238名工人抵達福州。據悉，福建省各地市將相繼開啓「點對點」輸轉務工人員，預計輸轉158趟、超2萬人。

與此同時，不少地方為「留住人才」祭出多項福利，例如海南海口舉行「回歸家鄉·投身自貿港」春節返鄉人才對接會，其中最高年薪達100萬元人民幣，用人單位主要集中於教育、管理、財務、醫療醫藥等行業領域，招聘職位包括醫生、教師、工程師等。

對於這股熱潮，中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才表示，隨著防疫政策鬆綁，大陸國內的供應鏈、產業鏈正處於恢復的關鍵時期，企業用工需求上升，但用工的需求方和供應方之間仍然存在信息不對稱的現象。

徐洪才指出，「農民工本身較為分散，在這幾年疫情中與企業的聯繫也可能中斷了。因此，政府組織企業組團跨省招工有利於短期內解決用工問題。」