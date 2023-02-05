快訊／今本土+22594、73死！　另增397例境外移入

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增22,991例COVID-19確定病例，分別為22,594例本土個案及397例境外移入；另確診個案中新增73例死亡。莊人祥表示，今日新增的病例數較上周日（27,105）少4,511例，減少約16.6%。

指揮中心表示，今日新增之22,594例本土病例，為10,241例男性、12,337例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,358例)，臺中市(2,721例)，高雄市(2,667例)，桃園市(2,609例)，臺北市(2,165例)，臺南市(1,758例)，彰化縣(1,081例)，新竹縣(683例)，屏東縣(621例)，新竹市(564例)，苗栗縣(516例)，宜蘭縣(470例)，雲林縣(438例)，基隆市(434例)，南投縣(379例)，花蓮縣(334例)，嘉義縣(298例)，嘉義市(186例)，臺東縣(169例)，金門縣(78例)，澎湖縣(59例)，連江縣(6例)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2/5新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增73例本土病例死亡個案，為46例男性、27例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、69例具慢性病史、47例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月19日至今(2023)年2月2日，死亡日期介於今年1月4日至2月2日。

指揮中心說明，今日新增397例境外移入個案中，為172例男性、225例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月5日至2月4日。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,840,096例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,169,254例排除)，其中9,668,845例確診，分別為50,060例境外移入、9,618,731例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,687例COVID-19死亡病例，其中16,666例本土，個案居住縣市分布為新北市3,244例、臺北市1,828例、臺中市1,787例、高雄市1,665例、臺南市1,236例、桃園市1,230例、彰化縣1,070例、屏東縣660例、雲林縣538例、南投縣534例、苗栗縣464例、嘉義縣440例、宜蘭縣344例、基隆市331例、新竹縣278例、嘉義市275例、花蓮縣274例、臺東縣202例、新竹市183例、澎湖縣44例、金門縣39例；另21例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲2/5死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

