　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／今本土+22594、73死！另增397例境外移入

▲▼1/31中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增22,991例COVID-19確定病例，分別為22,594例本土個案及397例境外移入；另確診個案中新增73例死亡。莊人祥表示，今日新增的病例數較上周日（27,105）少4,511例，減少約16.6%。

指揮中心表示，今日新增之22,594例本土病例，為10,241例男性、12,337例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,358例)，臺中市(2,721例)，高雄市(2,667例)，桃園市(2,609例)，臺北市(2,165例)，臺南市(1,758例)，彰化縣(1,081例)，新竹縣(683例)，屏東縣(621例)，新竹市(564例)，苗栗縣(516例)，宜蘭縣(470例)，雲林縣(438例)，基隆市(434例)，南投縣(379例)，花蓮縣(334例)，嘉義縣(298例)，嘉義市(186例)，臺東縣(169例)，金門縣(78例)，澎湖縣(59例)，連江縣(6例)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼2/5新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲2/5新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增73例本土病例死亡個案，為46例男性、27例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、69例具慢性病史、47例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月19日至今(2023)年2月2日，死亡日期介於今年1月4日至2月2日。

指揮中心說明，今日新增397例境外移入個案中，為172例男性、225例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月5日至2月4日。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,840,096例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,169,254例排除)，其中9,668,845例確診，分別為50,060例境外移入、9,618,731例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計16,687例COVID-19死亡病例，其中16,666例本土，個案居住縣市分布為新北市3,244例、臺北市1,828例、臺中市1,787例、高雄市1,665例、臺南市1,236例、桃園市1,230例、彰化縣1,070例、屏東縣660例、雲林縣538例、南投縣534例、苗栗縣464例、嘉義縣440例、宜蘭縣344例、基隆市331例、新竹縣278例、嘉義市275例、花蓮縣274例、臺東縣202例、新竹市183例、澎湖縣44例、金門縣39例；另21例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲▼2/5死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

▲2/5死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）
  

ET快訊
哈利王子「破處對象」是40歲大媽　她爆：當晚野戰只有5分鐘
被勸戴口罩暴怒　打斷超商店員10根肋骨！　二審判3年10月
林襄遭爆私下脾氣差！　和孫生交往「怒摔東西」：不許別人忤逆
快訊／今本土+22594、73死！　另增397例境外移入
看到海豚！　少女跳下去游泳被鯊魚撕咬慘死
眼鏡行誤把酒精當生理食鹽水！　台中女右眼視力只剩0.04

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

年假反彈！本土疫情上升32.1%　上周累計逾18萬例

輔大與永續國際強強聯手　開出全台第一期策略管理師國際證照班

30多歲女打3劑疫苗　「雙側肺炎」染疫6天病逝！

快訊／今本土+22594、73死！另增397例境外移入

雪山下雪了！積雪2公分成銀白世界　夢幻畫面曝

師大附中管樂隊學生接地氣　嘉義宮廟演出「毫無違和感」

小巷美食招牌「這字」連錯3次！　網驚「故意的」：行銷成功

嘉義超狂補習班招生　5千萬賓士車隊遊街再抽高檔3C及腳踏車

好市多高雄中華店「貼1公告」3月實施！　會員狂讚：終於等到了

這條路麻雀噪音擾民！　公路總局砸1300萬移除分隔島黑板樹

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

台中客運司機狂飆鬼切左轉　被記過！超過檢舉期限免罰

新娘入場「進不去教堂」　大門卡住！3人使勁拉

「許光漢林柏宏高嗎？香不香？」　王淨合作2男神：他們很驚人

太妍.昌燮去Key家開趴大混亂　狗狗狂吠..她怒罵：臭小子！

米克斯見阿公摸別的狗　吃醋衝出卡中間制止！

年假反彈！本土疫情上升32.1%　上周累計逾18萬例

輔大與永續國際強強聯手　開出全台第一期策略管理師國際證照班

30多歲女打3劑疫苗　「雙側肺炎」染疫6天病逝！

快訊／今本土+22594、73死！另增397例境外移入

雪山下雪了！積雪2公分成銀白世界　夢幻畫面曝

師大附中管樂隊學生接地氣　嘉義宮廟演出「毫無違和感」

小巷美食招牌「這字」連錯3次！　網驚「故意的」：行銷成功

嘉義超狂補習班招生　5千萬賓士車隊遊街再抽高檔3C及腳踏車

好市多高雄中華店「貼1公告」3月實施！　會員狂讚：終於等到了

這條路麻雀噪音擾民！　公路總局砸1300萬移除分隔島黑板樹

詹皇差36分成NBA史上得分王　湖人卻遭棄將英格雷砍35分射垮

經典賽捕手要取捨　高志綱：鞏冠傳球有變好

勇士退獨行俠卻傷了柯瑞！　左腿被撞「跛腳退場」將照MRI

郭台銘喊話！　「人在美國、心繫台灣」

台東縣府會勘全台最大馬當部落聚會所工程　盼5月如質如期完工

「檸檬蛋糕 」成台中最強伴手禮！6間超人氣推薦　送禮自用兩相宜

胞弟突失聯姊機警求助　警定位手機找到人...CPR救回一命！

年假反彈！本土疫情上升32.1%　上周累計逾18萬例

哈利王子「破處對象」是40歲挖土機大媽　她爆：當晚野戰只有5分鐘

吉林女高中生失蹤92天透端倪？　其父稱「近期有結果」直播案情

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

生活熱門新聞

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

好市多高雄中華店「貼1新公告」！會員狂讚

冰棒Zenly團隊推新App！　介面激似經典抓猴神器

元宵2縣市大雨！　春雷、強風要來了

繳274元電費發票中千萬　大獎落雲林

強冷空氣恐再襲！　大降溫時間曝

台灣女優登「AV界告示牌」　曝：拍A片每次都新鮮

花園夜市籃球攤坑客　市府查是慣犯

陳冠希潮牌祭奇招制黃牛！整排潮嬤秒破解

洗鴛鴦浴「男友全程1反應」！妹子超困惑

「還戴口罩」7原因　一面倒推這點

人夫翻出9年前薪資單　養3口還租房

郭台銘在加州露點了！　和辣妻曾馨瑩待豪宅度假

搶看Coser女神伊織萌　粉絲心碎「長得很普」

更多熱門

相關新聞

陸經濟復甦多地開啟「搶人大戰」

陸經濟復甦多地開啟「搶人大戰」

隨著大陸疫情趨緩，各地全力拚經濟，為保障企業人力需求，甚至出現「搶人大戰」，例如廣東省人社廳帶隊赴甘肅「招人」；福建的「包機接人」更是引發熱議。

陸7天「3278人在院染疫亡」

陸7天「3278人在院染疫亡」

快訊／死亡破百！今暴增105死「創203天新高」　本土+25104

快訊／死亡破百！今暴增105死「創203天新高」　本土+25104

1月大陸入境採檢陽性率8.7%　下降情況明顯

1月大陸入境採檢陽性率8.7%　下降情況明顯

中重症+383！3歲童哮吼住加護　「新冠+黴漿菌」雙重感染

中重症+383！3歲童哮吼住加護　「新冠+黴漿菌」雙重感染

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染omicron

讀者迴響

熱門新聞

陸軍性愛片找到明確散布者　他無懼官司又流出新片段

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉：自找的

好市多高雄中華店「貼1新公告」！會員狂讚

冰棒Zenly團隊推新App！　介面激似經典抓猴神器

已婚醫偷吃女護理師　她還自誇「下面很緊」　

元宵2縣市大雨！　春雷、強風要來了

驚！韓男神悄來台「大逛台灣燈會」

快訊／美擊落中國間諜氣球　中外交部氣炸回應了

繳274元電費發票中千萬　大獎落雲林

泰國最美變性人甜嫁富商！相識20年「學長學弟變夫妻」

即／台61化學槽車自撞懸空掛橋！駕駛墜橋下傷重不治

靠旅館陽台「圍欄突脫落」！他墜樓慘死

強冷空氣恐再襲！　大降溫時間曝

「壽司郎屁孩」現況曝光　媽媽鞠躬致歉

更多

最夯影音

更多
《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？
客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面