綠批立委任內質詢率掛零　林明溱駁造謠：曾獲評優質立委

▲林明溱澄清立委任期間曾獲公督盟評比「優質立委」，批對手造謠。（圖／林明溱競選辦公室提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

距南投縣第二選區立委補選僅剩不到1個月，藍綠煙硝味漸起：前綠委段宜康和候選人蔡培慧日前分別批評藍營對手林明溱於立委任期間濫用公務車於私人行程、在交通委員會質詢率和主提法案等更掛0；林明溱則反駁，當時皆依規定申請使用公務車，也曾被公民監督國會聯盟評鑑為優質立委，痛批綠營動用網軍側翼和國家資源造謠、「全黨打一人」。

段宜康日前爆料，林明溱擔任立委時曾私自使用立法院公務車，作為選舉公務行程之座車，蔡培慧競選辦公室表示對林濫用納稅人血汗錢的行為深感遺憾、要求公開解釋。

蔡競辦也據立法院資訊指出，林明溱立委任期在立院開會時數不多、出席率不佳，公督盟的資料更顯示林明溱在交通委員會的質詢率為0%，立委任內毫無主提法案、預（決）算審查付之闕如，在在顯示其藐視立委職責、心不在民；蔡培慧競辦強調這次補選就是要杜絕這種以公帑謀取私利、擔任立委卻不質詢的荒唐風氣，希望鄉親與蔡培慧一起打拚，還給下一代更好的南投。

林明溱競辦則澄清，過去曾擔任第7、8屆立委，使用公務車皆依當時立法院規定申請，並經立法院交通科授權同意派車，並無違法情形，也表示根據公督盟過去的立委評鑑中，林明溱長期在交通委員會出席率高、口頭質詢不缺席，法律提案内容關切民生議題又積極爭取地方建設、認真問政等，因此被評選為「優質立委」。

林競辦指出，林明溱立委任內幫南投爭取超過200億的預算，包含南投交流道、竹山南雲交流道等重要建設，更有全國百姓都持續在享用的高速公路前20公里免費政策，好表現讓人民有感且有目共睹；但對手卻假裝看不見，甚至質疑其表現不佳，顯見在民進黨中央大軍壓境後，側翼、網軍也開始動工，動用國家資源、全黨打一人，不分青紅皂白地抹黑造謠攻擊，顯現出民進黨的一貫作風，根本污辱南投人的智慧。