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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭嗆「南部沒票」、聲量高是綠營灌出來　侯友宜：謝謝大家

▲侯友宜出席新北市政府新春團拜。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜被視為國民黨2024年總統大選熱門人選，但雲林縣議長沈宗隆卻開出第一槍表示，侯友宜目前的高聲量是民進黨灌出來的，直言侯友宜在韓國瑜選舉時扯後腿，在南部沒選票。對此，侯友宜今（6）日受訪回應，自己現在最在意的是新北市的大小事，以及新北市跟北台灣一起串起共好，推動重大建設，這是他現在積極努力該做的事。

國民黨雲林縣黨部昨新春團拜，雲林縣議長沈宗隆開出逆風第一槍，不僅當著主席朱立倫的面力挺朱參選總統，更批侯友宜聲量雖高，但那是民進黨在灌聲量，所以不能因此認為侯民調高、會當選，國民黨應以高雄市前市長韓國瑜的經歷作為前車之鑑，看清侯在南部沒有選票和資源，直言侯友宜在南部就是沒有票。

侯友宜今日上午赴土城的台北客運四海站保修廠視察公車行車安全教育訓練後接受媒體聯訪時不斷回應「謝謝大家」，自稱現在最在意的是新北市的大小事，像今天關心公車和復康巴士的安全教育，新北市還有很重要跟北台灣一起串起共好，去推動眾多重大建設，這才是他現在積極努力該做的事情。

至於沈宗隆認為國民黨主席朱立倫才是2024年承擔重責大任的適當人選，侯友宜說，每一個人有每一個人的角色，現在的角色是新北市長，要全力以赴做好每一件事情，讓新北市有長足的進步，讓新北市2030願景可以如期來完成。

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