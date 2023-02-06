「中央不能集權又集錢」！　國民黨團要政院「盡快修正財劃法」

▲國民黨立院黨團上午舉行「給地方穩定財源不要施捨 蔡政府應速修財劃法」記者會。（圖／國民黨團提供）

記者鄭佩玟／台北報導

6都首長上週四參加新任行政院長陳建仁主持的行政院院會，提出檢討中央統籌分配款、修正《財政收支劃分法》的呼籲。國民黨團今（6）上午召開記者會，呼籲自詡是溫暖內閣陳建仁，面對包括蔡英文總統、賴清德副總統過去曾提出修法承諾，盡速將院版《財劃法》修正草案送到立法院，讓實質的溫暖給予地方政府，中央政府不能集權又集錢，讓地方政府再受到不公對待。

總召曾銘宗表示，中央政府對地方政府的補助，可分為統籌分配稅款、各部會預算，專案補助及每年對縣市政府一般補助。以今年為例，中央政府對直轄市、縣市一般補助金額高達2,146億元，補助項目包括教育補貼、社會福利補助、基本設施補助、其他基本支出補助，以及平衡預算補助。

在補助金額分配上，新北市86億元、台北市110億元、桃園市59億元、台中市95億元、台南市169億元。換言之，22縣市高度依賴中央政府補助，縣市預算才能夠平衡，而現況是中央政府集權又集錢，亟待改善。

曾銘宗指出，賴清德在2018年8月8日擔任行政院長時提到，在年底九合一選舉結束後，行政院會提出《財劃法》修正草案，結果選輸了，修正草案也不提出了。曾銘宗表示，早期是2都(台北市、高雄市)，現在已經是6都，政治情況與區域發展完全不一樣，國民黨團建議蔡政府，盡速將《財劃法》修正草案送進立法院。為鼓勵地方政府積極招商，營利事業所得稅應分20%給地方政府。此外，中央政府對地方政府一般補助款予以法制化，提高地方政府財政自主能力。

財政委員會召委費鴻泰表示，任何一個地方政府需要建設，需要經費來源，但現在的蔡政府集權又集錢，讓地方政府巧婦難為無米之炊。而他無論從國民黨執政到民進黨執政時期擔任召委時，就不斷邀集地方政府、政府部門、朝野黨團討論如何修訂《財劃法》，最後反對修法絕大多數都民進黨立委。

賴清德在2011年擔任台南市長時提出中央盡速修訂《財劃法》，顯見賴清德非常了解地方財政來源的重要性。費鴻泰指出，賴清德在擔任台南市長之前，是立法委員，國民黨團不下5次邀請賴清德協調《財劃法》修正，都沒有結果。

首席副書記長林思銘表示，繳稅金額跟不上分配比例，《財劃法》的公平性在哪裡？《財劃法》從民國88年修正後，就未曾修過，迄今已超過24年。當時的行政區域是2都23縣市，而現在已變成6都16縣市、386個鄉鎮市區域，《財劃法》卻未跟上腳步，造成了縣市財政分配不均，城鄉差距的後果。

林思銘認為，《財劃法》目前最大的問題在於中央霸佔了稅課收入的大部分，而不分給地方，歸屬於地方的稅收不及整體的20%，如此少的稅收，卻要做那麼多自治的事情，這要地方如何能發展得起來?應將統籌分配款的餅做大，且效率、公平的分配給各縣市政府，地方政府不用如同小媳婦看中央的臉色生活，也可避免政策面中央請客，地方埋單的不公平現象。

最後，賴士葆表示，《財劃法》修訂原本是財政問題，結果變成政治問題，每次國民黨團提出，最後無疾而終，蔡英文、賴清德必須出來踹共，為何提出的承諾都不能兌現？陳建仁自稱溫暖內閣，其實是形式上溫暖，要有實質的溫暖，就請將中央的錢，多放一點統籌款給地方；李德維則建議中央政府對《財劃法》修正方向，包括：中央瘦身把餅做大，配合款與補助款應整合並簡化分配公式，不分直轄市、縣市，考量特殊性及財政紀律納入分配公式，避免中央請客地方埋單，最後是勞健保補助中央全額負擔。