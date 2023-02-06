「黨健壯個人才有發展」　朱立倫曝受星雲大師開示「有黨無我」

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

佛光山開山宗長星雲大師昨日下午5時於佛光山傳燈樓開山寮圓寂，享耆壽97歲。國民黨主席朱立倫今（6）日於臉書發出悼念文，回憶自己擔任桃園縣長、新北市長時，就和星雲大師有許多接觸，2015年親往請益時，大師也掛念國民黨要改革才能為民眾做更多事，語重心長地呼籲，「要有信仰，黨健壯了，個人才有發展」，因此自己始終記得這句話，更以「有黨無我」來自我惕勵。

星雲大師5日圓寂，消息傳出後佛教信徒們震驚又悲痛，朱立倫表示自己身為佛門子弟，也要表達最深的敬意與追思，感謝星雲大師一生的慈悲奉獻。

朱立倫說，星雲大師在大時代的顛沛流離中成長，仍能克服逆境、從文字出版起步，開創佛光志業並發揚光大，除了致力弘揚「人間佛教」外，更用行動凝聚眾人力量建立許多寺廟、醫院及學校，引導海內外數百萬名信徒向善，帶給人們「三好四給五和」精神，讓世人永遠懷念；許多人知道，星雲大師擅長用淺顯易懂的方式來講述佛法要義，更有「人生百事」語錄傳世，當中從生活、立身、處事、群我、敦品、到修行，每一句都蘊含令人受用無窮的智慧。

朱立倫也提及，星雲大師同時是忠貞的國民黨員，曾經做過黨務顧問、中評委，但他始終堅持公平正直的態度，以人間眾生與國家社會為念提出許多肯綮建言，也受到各方高度重視與敬重，「我在擔任桃園縣長、新北市長時，就和星雲大師有許多接觸，也時常前往拜訪、聆聽大師教誨」。

朱立倫回憶2015年親往請益時，大師也掛念國民黨要改革才能為民眾做更多事，語重心長地呼籲，「要有信仰，黨健壯了，個人才有發展」，我始終記得這句話，更以「有黨無我」來自我惕勵，不論在佛祖、政黨、社會面前，都要先自問有何付出貢獻。

「星雲大師的智慧開示，令我和許多人終生受到啟發」，朱立倫說自己始終身體力行，「做好事，說好話，存好心」，把師父的教誨奉為圭臬；最後，朱立倫強調會和所有黨員、信眾一起繼續效法星雲大師的精神，無私無我、全力以赴，為民眾打拚和平繁榮的好日子。