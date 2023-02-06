趙少康點名費鴻泰、賴士葆應轉不分區　李德維曝黨內有不同聲浪

▲國民黨台北市議員徐巧芯宣布挑戰資深立委費鴻泰。（圖／記者李毓康攝、蔣萬安辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨近期熱議「世代交替」，中廣董事長趙少康遂提倡資深立委費鴻泰、賴士葆早該擔任政務官或不分區立委，讓年輕市議員有機會參選區域立委。對此，身兼國民黨中常委的黨團書記長李德維今（6）日表示，黨內也有說法先讓年輕人擔任不分區立委，有歷練後再投身區域立委選舉，而兩種說法沒有對錯，黨中央都會參考。

趙少康日前在臉書發表《國民黨不分區立委，不可由黨主席獨斷獨霸》一文，認為不分區立委是政黨的代表，絕對不可以是黨主席的禁臠，更點名費鴻泰、賴士葆，早該去擔任政務官或不分區立委，區域立委則讓年輕市議員參選，之後若又贏得總統選舉，優秀不分區立委可出任政務官，再讓更多候補不分區立委遞補，這樣人才管道就更加暢通，不會像死水一灘。

李德維對此指出，黨內目前有兩種說法，第一種說法是先讓年輕人擔任不分區立委，使其有歷練之後再投身區域立委選舉；而趙少康則是第二種完全相反的說法，是讓資深立委擔任不分區立委，等於說成為一個「疏洪道」。他表示，兩者孰好孰壞，沒有是非對錯，而趙少康是資深媒體人有其自身想法，黨中央都會參考。

李德維進一步表示，也有人認為不分區立委要重視功能性與專業性，例如軍方、警方、弱勢、區域等進行綜合考量。他以本屆不分區為例，軍方代表有吳斯懷，警方代表有游毓蘭，南部有廖婉汝、吳怡玎，中南部有林文瑞、翁重鈞等，每個政黨都有不同考量。