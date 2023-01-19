全台血庫告急春節吃緊　健身工廠號召挽袖送熱血

▲健身工廠與捐血中心合作，從北到南八間廠館，再加上20個捐血點，消防節當天，同步舉辦捐血活動，為社會注入暖流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應農曆春節假期，必須提早調節血液庫存量，儲備足夠血液，讓年假期間需要用血病患皆能安心接受治療，健身工廠與捐血中心合作，從北到南八間廠館，再加上20個捐血點，19日消防節當天，同步舉辦捐血活動。

「捐血有愛，因為你在！」，每逢年節前後容易發生血源短絀狀況，再加上兔年農曆假期長達10天，很多民眾會有出國旅遊計畫，加上天氣寒冷感冒民眾多，捐血人數大幅減少，所以年節前後均是嚴重缺血的時期。

依據捐血中心2023年1月公布最新庫存情形，各血型總安全庫存量為4到7天偏低，農曆年前血液安全庫存量需有10天以上，因此必須儲存足夠血液庫存量，才能供應突發意外傷病患使用，健身工廠呼籲民眾、捲起衣袖加入捐血行列。

捐血中心指出，COVID-19新冠肺炎影響全世界3年，台灣疫情一度升溫，每日感染人數增加，甚至長時間達到萬人以上，影響到捐血人之捐血間隔，血源勸募持續受挫，步入冬季，天冷下雨又降低捐血意願；隨著國內逐步放寬防疫限制，醫院已恢復一般診療及收治狀況，用血量亦隨之增加。捐血中心估計自新的1年開始血液使用量將持續成長，逢此血荒時刻，健身工廠辦理捐血活動，以補救春節血荒問題，為社會注入一股暖流。