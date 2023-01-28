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A型、O型快來！血庫告急只剩3.8天　收假前挽袖捐血救援

▲▼血庫,捐血,缺血,輸血。（圖／記者邱顯燁攝）

▲台北血庫受到連假影響雪崩式下滑，呼籲民眾在收假前挽袖捐血。（資料圖／記者邱顯燁攝）

記者林育綾／台北報導

血庫雪崩式下滑！台北捐血中心提到，原本就庫存量不足的血庫近日更亮起紅燈警戒，庫存量只剩3.8天，其中「A型」及「O型」血更是只有3.4天、3.6天的庫存，呼籲民眾收假前不妨挽袖捐血，不但救助需要輸血的病患，也在新春開啟之際有個好彩頭。

▲▼1/28台北捐血中心捐血活動資訊。（圖／台北捐血中心提供）

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▲1/28台北捐血中心捐血活動資訊。（圖／台北捐血中心提供）

台北捐血中心表示，受到長達10天的春節連假和凍寒氣候影響，大台北地區民眾不是出遠門，就是躲進屋內避寒，使得原本就庫存量不足的血庫，更是雪崩式亮起紅燈警戒，以今（28）日台北捐血中心的血液庫存量只剩下3.8天，其中A型及O型血，更是只有3.4天及3.6天的庫存，在醫院已經全面恢復正常醫療服務、血液的使用量勢必大增的情況下，缺血的情形令人感到擔憂。

捐血中心呼籲民眾，收假前不妨挽袖捐血，以公益行動結束假期，不僅救助需要輸血的病患，也在新春開啟之際有個好彩頭，目前台北捐血中心各定點車/室/站均已恢復正常服務，歡迎熱心民眾即刻救援。

▼血庫告急！全台1月28日捐血活動，點圖可放大。（圖／台北捐血中心）

▲▼血庫告急！台北捐血中心1月28日捐血活動。（圖／台北捐血中心）

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