O、A、B血型庫存不足！紫南宮籲踴躍捐血　捐250CC就送錢母

▲竹山紫南宮於今年持續辦理捐血換錢母活動。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯、翁子皓／南投報導

為了鼓勵民眾踴躍捐血，台中捐血中心與南投竹山紫南宮合作，祭出「捐血送錢母」的活動，目前各種血型血液已經募集8801袋，然而血庫O、A、B血型庫存仍不足，需要熱情健康的民眾前來幫忙，紫南宮也大方回饋金兔福氣錢母，捐250CC送銀幣、500CC則送金、銀幣各1枚，讓大家一起開心做公益。

竹山紫南宮於2022年「以錢母催血」有功，共募得5萬8237單位的血液，相當於近1456萬CC；台中捐血中心對紫南宮的大力相挺，及全台各地的信眾的熱情支持表示感謝，目前「捐血送錢母」活動仍每天持續進行中，邀請國人與土地公一起捐血救人做公益。

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然而，近日因氣溫變化差異造成心血管疾病增多，加上目前疫情仍居高不下，能來協助捐血的民眾減少，但醫院裡急需用血的病患不減反增，據統計，紫南宮從今年1月1日至1月26日共累計募集8801袋血，但O、A、B血型庫存仍不足。

台中捐血中心從1月25日（初四）到1月31日（初十），這6天每天固定安排3台捐血車定點於紫南宮水簾瀑布，接受民眾挽袖捐血。捐血中心表示，因來紫南宮捐血的民眾來自全國各地，人數難以掌握，希望民眾能在中午前排隊進入隊伍中，12點開始會在車下發250張號碼牌，也請捐血人一定要睡飽吃飽，帶著身份証、戴口罩，隨身帶著遮陽物品、茶水點心、小椅子來捐血，準備充分來紫南宮捐血跟著土地公一起做公益。

▲▼竹山紫南宮1、2月捐血活動行程表。（圖／翻攝「竹山紫南宮」臉書粉團）