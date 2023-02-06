服務業拉動陸「內需」經濟最大引擎　陸學者預估今年GDP破10兆

▲大陸學者普遍看好今年內需經濟有噴發性成長。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸走過疫情三年，經濟活動受到很大影響，外媒預估今年GDP成長大約3％到4.9%左右。大陸官媒《環球時報》今（6）日刊登大陸中國現代國際關係研究院研究員陳鳳英文章，該文樂觀分析今年GDP增量會超過10兆，服務業將再次成為拉動大陸經濟的最大引擎，2023年對世界經濟而言，大陸經濟增長貢獻率將超過30%，重回全球最大的引擎。

該文章首先舉例大陸各平台數據，元宵節旅遊、餐飲等消費市場延續今年春節經濟長尾效應，和「信心催化劑」。國際貨幣基金組織（IMF）最新發布的《世界經濟展望》報告，數字顯示中國今年的經濟增長預期提高0.8個百分點至5.2%，中印兩國將占到今年全球經濟增長的50%，美國和歐元區的增長總和僅為全球增長的十分之一。

該文認為，「2023年對世界經濟而言，最大的確定因素和引擎應是大陸經濟恢復性較高增長，預計經濟增長貢獻率將超過30%，再次成為全球最大的引擎。」

縱觀全年經濟， 該文稱，首先2023年第一季度受到疫情影響，經濟企穩回暖將是主要態勢，第二季經濟復甦明顯加快，持續至整個下半年。第三產業中，居民消費、餐飲旅遊、體育娛樂、航空運輸等服務業將出現恢復性高增長，服務業將再次成為拉動大陸經濟的最大引擎。

第二產業中，房地產業在持續收縮兩年後迎來政策支持下「止跌回穩」，剛需與改善性需求會拉動房地產市場逐步恢復，促進上中下遊-基建建材、家裝家具、汽車家電等相關產業的快速發展。另外，2022年疫情反覆導致大陸經濟增長低於預期，客觀上也給2023年經濟發展留出一個空間。「只要大陸經濟恢復正常發展，基數效應應該能為2023年的經濟增長貢獻2個百分點左右的支撐。」

▲大陸GDP今年明顯成長。（圖／CFP）

該文分析，大陸政府將延續中央經濟工作會議精神，2023年根據實際需要陸續出台新政策、新措施，包括財政、貨幣、產業、科技、社會等五大政策。2023年財金政策的重心將著力擴大「國內需求」，恢復和擴大消費擺在優先位置。最後，新經濟、新業態、新產業引領作用明顯。

疫情期間，大陸力拚經濟數字化、數字經濟化。據統計，2021年數字經濟規模已達45萬兆元（單位：人民幣，同下），居世界第二位，占GDP比重近40%。特別在數字產業化領域，大陸數字經濟核心產業產值已居世界第二位。舉例，5G+工業互聯網、超級計算機、衛星導航、量子訊息等領域。

至於全世界避不開通膨危機，大陸方面同樣面臨難題。該文稱，受到「俄烏衝突」影響，根據IMF最新估計，2022年世界經濟增長3.4%，其中發達經濟體增長2.7%，新興市場和發展中經濟體增長3.9%。從增速看，這離衰退仍有距離，但下滑幅度過急過大（2021年全球經濟增長6.2%）。

該文認為，客觀來講，IMF上述世界經濟預測數據有些過於樂觀。自2022年第二季度開始，世界經濟增速明顯放緩，通脹率大幅上升，全球已經處於「滯漲」狀態，下半年主要經濟體經濟開始萎縮。烏克蘭危機造成數十年來全球最嚴重的供給衝擊。高通脹、高利率、高成本、低增長成為世界經濟發展面臨的難題與障礙。加上另一個關鍵，美聯儲開啟激進加息進程，已將世界經濟推到衰退邊緣。

根據目前的情況估計，該文分析，只要大陸經濟恢復正常發展，在2022年低基數作用下，2023年經濟規模會明顯反彈，預計增量或再次飆升，可能超過10兆，名義GDP或超130兆。預計2023年大陸經濟將在全球經濟低迷困境下呈現一片獨立行情，重新成為世界經濟的最大引擎。