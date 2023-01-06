　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫情弄壞了形象　「求職者集體放棄服務業」

▲受疫情衝擊加上長期低薪，專家指求職者集體放棄服務業，使得相關工作應徵意願低。（圖／記者唐鎮宇攝）

記者唐鎮宇、林淑慧／專題報導

國境解封，服務業喜迎久違的解封商機，特別是餐廳、住宿業更是摩拳擦掌，但商機還沒有來，卻先深陷人才荒。有業者因為人力不足而推掉千桌訂單；也有連鎖量販業面臨製造業挖角，讓缺工情況更加惡化。《東森新媒體 ETtoday》採訪發現，3年的疫情讓求職者出現「集體放棄觀光業」現象，新鮮人不願加入，連前員工也不想回頭。業者呼籲，政府應先開放服務業移工，補足疫後人力缺口，本國人可往更高階工作栽培。

服務業原就是疫情重災區，歷經近3年的疫情波折，從業人員看不到盡頭，人才流失非常嚴重。中華民國旅館公會全聯會副理事長鄭生昌表示，房務人員疫情期間有很多房務員離職，現在業者想再回聘時，卻發現許多員工意願不高，估算人力缺口高達4成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長期薪水低+疫情衝擊
求職者集體放棄觀光業

今年40歲的陳先生，就是在疫情期間被迫離開服務業。陳先生原本在飯店擔任禮賓人員，主要工作是接待團客，協助安排住房、提行李等，已經工作4年多。陳先生說，疫情爆發後，團客大減，飯店為了求生存，決定轉型成防疫旅館，「要被隔離的人不需要接待啦！」，就順勢把禮賓人員資遣。

陳先生說，離開飯店後他休息了一段時間，後來為了兼顧生計與照顧家人，他改當起外送員，雖然收入稍低，但「錢少一點沒關係」，至少能掌握自己的時間。

全國外送產業工會發言人蘇柏豪說，在疫情期間確實有很多餐飲業、旅館、觀光、健身房相關行業的員工跑來當外送員，作為暫時避風港；現在疫情解封後，仍有一部分員工選擇繼續外送。

蘇柏豪說，雖然現在外送員收入也沒有過去好，都會區外送員平均時薪大概170元左右，中南部更只有120到130元，而且平台還有很多制度可以控制外送員，但仍有些服務業勞工看上這份「心靈上的自由」，可以「今天起床不開心，就晚2小時再上班」，選擇繼續留在外送業。

▲受疫情衝擊加上長期低薪，過去服務業的勞工寧願當外送員，也不願意回頭。（圖／foodpanda提供）

《就業情報誌》顧問臧聲遠說，疫情這3年對台灣就業市場最大的改變，就是求職者開始出現「集體放棄觀光、餐飲業」的現象。不但上游的相關科系招不滿學生，連過去的從業人員也不願意回去，又以25到29歲的年輕人特別明顯。

臧聲遠分析，主要是這行業薪水長期偏低，而且從2015年陸客不來台灣，到2020年的新冠疫情，觀光業已經一而再、再而三受到衝擊；從無薪假統計也可以看到，有些行業形同放了3年的無薪假。這些觀光業從業人員離開後，發現「外面有更廣闊的天地」，隨便去科技業當個作業員，薪水都比觀光業來得高，自然不願意再回去。

疫情改變了求職者的心態，缺錢的就去製造業，不缺錢的寧願要自由，也不想受僱。振宇五金人資部經理李妍慧說，疫情期間曾遇過因家人擔心到服務業工作會染疫，求職者因而拒絕報到上班；也有很多年輕人改去做外送員，或是做YouTuber等自媒體，不用每天都要打卡上班，更有機會可以展現自我，讓招募更加困難。

製造業來搶服務業的人
越靠近科學園區越嚴重

▲少子化讓製造業與服務業意外變成搶人同行，部分服務業在鄰近科學園區的缺工特別嚴重。（圖／振宇五金提供）

缺工意外打開製造業與服務業的搶人大戰，而且越臨近科技園區越嚴重。在全台有超過70間分店的振宇五金，每年會在全台拓展8到10家分店，今年預計要招募150名基層員工、30名儲備幹部，但到年底基層員工只招募到120多人，儲備幹部甚至只招募到預定員額數的3成。

李妍慧說，其實前幾年就有觀察到，門市缺工日數（指職缺空出來後，要多少時間才會補到人）比前幾年還要來得更長。疫情爆發前兩年，平均大概30天左右就能補到人，現在已漸漸延長到45天才能補齊，其中又新竹科學園區附近缺工更為嚴重，平均要花90天才能找到適合人選。

李妍慧說，訪談離職員工發現，因鄰近科學園區的工作機會多，薪資漲幅驚人，若想要快速賺錢、存錢的勞工，就會轉去竹科工作。

提早Check in、智慧音箱、用AI機器人服務
飯店業連總經理都要跳下來掃房間

▲缺工讓飯店業面臨困境，服務業只能想辦法節省人力。(圖／記者梁建裕攝)

服務業是高度仰賴人力的行業，有多少人才能做多少事。宜蘭縣觀光協會理事長王文新說，估計疫情讓宜蘭住宿業有4成員工離職，以房務、餐飲外場人員最缺。以往客人下午3時半就能住房，現在因房務整理人力不足，要等到下午5時才能進房。  

「現在缺人缺到總經理都要去清掃房間了，我們連台北的行銷人員都要下去幫忙，缺工是產業復甦最大的挑戰 ！」晶華酒店集團董事長潘思亮說，因為缺工，晶華今年尾牙宴已推掉近千桌的生意。

服務業缺工，只能想盡辦法節省人力，或縮短訓練時間。李妍慧說，振宇五金近年開始優化內部訓練流程，讓原本要培訓半年才能到門市工作的店務員，縮短到3、4個月就能上工；今年起也導入自動化倉儲系統，減少對人力依賴。

在住宿餐飲業部分，目前已有許多餐廳，讓客人用手機掃QR Code，自行點餐；台北寒舍艾美酒店、日月潭雲品溫泉酒店等在房間裝上智慧音箱，房客只要對著音箱說「我需要2瓶水」，10分鐘後房務員就會把水送來。台北六福萬怡酒店還用AI機器人支援櫃台服務，包括館內導引、館內清潔消毒、送餐等。

若要「真的人手」，還是得從「錢」著手，有不少公司都祭出「推薦獎金」福利，鼓勵員工將職缺介紹給適合的親友。李妍慧說，振宇五金除了副組長級以上可持有公司股票外，今年還逆勢加薪6~8%留才。若介紹親友擔任店務員3個月培訓通過，介紹人可獲得1000元獎金；若是介紹到幹部培訓計畫，獎金可達3000元。李說，朋友介紹工作的信任度較高，只有在這裡工作的人體驗變好，才會持續介紹人才進來。

自認觀光業不適合中高齡
業者籲政府開放移工救復甦

▲政府不斷鼓勵企業進用中高齡，但業者說，飯店業要輪班、需要體力，不適合中高齡就業者。(圖／記者梁建裕攝)

因應少子化缺工，近年政府不斷鼓勵企業雇用中高齡，但鄭生昌說 ，觀光產業人力招募有先天性限制，需要早、晚班輪值，還要假日值班，房務、餐飲工作需要很大體力，中高齡就業者不易進入；加上房務、餐飲工作門檻低又不受社會重視，員工不願長期留在這個位子。  

台灣婚宴產業發展協會理事長陳士元也說，年輕人不喜歡高工時且勞力密集型的工作，加上少子化讓就業市場變為「事求人」，各產業都缺工，雇主就會降低招募人才的標準，更導致年輕族群觀望就業機會，可以慢慢挑。  

鄭生昌建議，房務、餐飲等本來台灣人就不願意做，政府應開放移工，並鬆綁僑外生居留權的限制，先將疫後人力缺口補足，其他台灣人願意做的工作，業者可提高待遇，也能培訓本國勞工做櫃台等其他職務，從制度面規劃晉升至管理職。  王文新也呼籲，飯店房務、廚房洗碗等工作不會和客人接觸，希望政府能儘快開放移工。

1111人力銀行公關總監陳尹柔說，服務業招不到人，多數和福利沒有到位有關，建議企業可以在薪資、上班時間或上班地點多一些彈性，增加誘因。想要跳槽的住宿餐飲或批發零售業勞工，雖然所在行業的整體薪資較低，加薪空間有限，但在市場求過於供的情況下，可以鎖定一些體質比較強健的餐飲集團職缺。

更多缺工潮現象報導請看

史上最大缺工潮來了！工商界籲鬆綁聘移工門檻

製造業大缺工！從「非台成清交」不可到只要是人就可

缺工　讓在台移工突破72萬人創歷史新高

服務業想引進移工　勞動部：請先提高國人薪資再說

ET快訊
王世堅「拒領6千元」！　開嗆：那個男人耍賴了
情侶雙亡！遭國光客運撞噴慘死　鑑定結果出爐
獨／超離奇！新北孝子探望老母　衝進墓園「頭破血流」慘死
快訊／小甜甜再發聲！　隔空放話宋先生：歡迎拿證據出來對質
女業務裸下身！　滑進摩鐵纏綿副院長
製造業大缺工！文組女進半導體　年薪跳到160萬
夫外遇劈腿3女！　還猜拳決定誰在上面

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

卡哇依！DoMo集團聯手LAIMO　打造「彩繪露營車」預約排到暑假

2023兔年卦象出爐！命理師警告注意「8大事」：搶劫、裁員潮

網傳營養午餐蔬菜農藥超標！金門縣府澄清：不定期稽查、嚴格把關

他歪樓問「白家綺沒大紅？」秒被逆風　1族群很愛：低調賺才猛

服務業想引進移工　勞動部：請先提高國人薪資再說

缺工　讓在台移工突破72萬人創歷史新高

中國入境PCR「4天揪825人確診」陽性率20.6%　每5人有1人陽性

姊姊當小三！媽覺「中邪」逼向神明懺悔　她稱2人都沒錯被網嗆爆

機車考照注意！「無號誌路口停讓」即起列筆試必考題　至少出3題

百年老廟顯神威！撿到金戒指請示神尊　早餐店老闆竟「擲出站杯」

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

鍾欣凌誇小甜甜「很溫暖的女生」　得知她新聞「不敢打擾」：真的不容易

小甜甜遭家暴..白家綺阻驗傷「要她原諒」　曝老公零道歉「沒打第二次，就是最大道歉」

《青3》余景天「機場遭警察拉扯」！　衝突畫面曝光...粉絲激吼：別推他

卡哇依！DoMo集團聯手LAIMO　打造「彩繪露營車」預約排到暑假

2023兔年卦象出爐！命理師警告注意「8大事」：搶劫、裁員潮

網傳營養午餐蔬菜農藥超標！金門縣府澄清：不定期稽查、嚴格把關

他歪樓問「白家綺沒大紅？」秒被逆風　1族群很愛：低調賺才猛

服務業想引進移工　勞動部：請先提高國人薪資再說

缺工　讓在台移工突破72萬人創歷史新高

中國入境PCR「4天揪825人確診」陽性率20.6%　每5人有1人陽性

姊姊當小三！媽覺「中邪」逼向神明懺悔　她稱2人都沒錯被網嗆爆

機車考照注意！「無號誌路口停讓」即起列筆試必考題　至少出3題

百年老廟顯神威！撿到金戒指請示神尊　早餐店老闆竟「擲出站杯」

通膨還沒完？12月CPI年增2.71％　累計去年CPI漲2.95％

卡哇依！DoMo集團聯手LAIMO　打造「彩繪露營車」預約排到暑假

中華電信雲端POS服務　助餐飲業達「三省」效果精準預判供需

情侶網咖包廂激戰聲浪擋不住　他隔壁伸手機偷拍...下場慘了

理財周刊／台股年前震盪整理　投資人保守為上

2023兔年卦象出爐！命理師警告注意「8大事」：搶劫、裁員潮

失戀想報復女友！他借高利貸瘋狂灑錢　重利壓榨工作20hrs還不完

疫情再起《水星的魔女》最終回串流慢一天播　網哭：斷網一天避雷

網傳營養午餐蔬菜農藥超標！金門縣府澄清：不定期稽查、嚴格把關

SCFI本周再度轉為負數、跌4.19%　美東線跌7%、南美線跌15%

扛山豬上車！爸一肩舉41kg胖鬆獅　 牠一臉囧：偶鼻要回家啦

生活熱門新聞

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

台女護理師「飛機裸拍解放」1天75萬觀看

「這1行業」年輕人怕被笑！內行推爆：賺到流油

小甜甜尪7分鐘道歉片！「1特點」被狂轟：和宋逸民一樣

停賣2年！好市多「最強1神物」王者回歸

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

12星座「水星逆行」！一周運勢曝光

女友生理期…爸跑上床「浴血奮戰」　他崩潰了

台南官田社子農村出現大型「裸女」看板

尾牙「超強運3星座」！易抽中大獎過好年

全民領錢了！最高拿15000元

逢甲大學發8008元紅包：比政府大方　學生狂酸

麥當勞「大薯買1送1」神券曝光！網驚：連中2天了

另類天選打3劑「1年確診4次」　時間點驚呆網

更多熱門

相關新聞

製造業大缺工！從「非台成清交」不可到只要是人就可

製造業大缺工！從「非台成清交」不可到只要是人就可

客人路上暈車！他體貼1舉動「收負評」傻了

客人路上暈車！他體貼1舉動「收負評」傻了

她問服務業「30歲存款」　釣出百萬者開嗆

她問服務業「30歲存款」　釣出百萬者開嗆

關鍵字：

缺工潮服務業找工作就業博覽會

讀者迴響

熱門新聞

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

女星「公親變事主真倒楣」秒刪文！

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

女住戶揭教會「集體發功」超擾民　爆宋逸民夫妻真實互動

台中7口之家5死　長子憔悴「接受現實」：都是命

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

快訊／小甜甜不後悔：封殺又怎樣！

快訊／小甜甜看到尪FB「震驚了」！

陳維齡遮臉落淚「搭電梯秒變臉」！

白家綺驚爆國中霸凌！

小甜甜傷勢曝光！尪：忍妳5分鐘了

台中凌晨惡火　「三代六口」5無生命跡象

砸7萬買「2本刮刮樂」實測！他驚1序號很旺

白家綺離婚史被挖！網灌爆：前夫不也只外遇1次

更多

最夯影音

更多
女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原
娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面