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屏東林區管理處放映《一隻臺灣黑熊之死》　引發民眾省思

▲映後座談邀請導演及紀錄片中專家學者與民眾交流分享 。（圖／屏東林管處提供，下同）

▲映後座談邀請導演及紀錄片中專家學者與民眾交流分享。（圖／屏東林管處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

林務局屏東林區管理處4日於屏東縣立圖書館總館舉辦《一隻臺灣黑熊之死-711/568的人間記事》紀錄片巡迴放映會第二場，許多家長特地帶著小孩前往觀影，讓生態保育觀念從小扎根。

▲映後座談邀請導演及紀錄片中專家學者與民眾交流分享 。（圖／屏東林管處提供，下同）

放映會後也邀請紀錄片導演顏妏如、野聲環境生態顧問公司姜博仁博士、獸醫師詹芳澤、創作歌手賴儀婷（小賴）及屏東林管處副處長朱木生一同和出席民眾分享紀錄片拍攝過程、心路歷程及相關生態議題，與觀眾交流互動中，有民眾表示「對野生動物來說，其實人類才是最強勢、最大群的滋擾生物」，全片發人深省。

東卯山黑熊，研究記錄編號為711。曾因滋擾農舍翻冰箱覓食的畫面在網路及媒體喧騰一時。誤中陷阱「山豬吊」後傷勢嚴重，一度瀕臨截肢，經特有生物研究保育中心野生動物急救站悉心照料400多天後順利康復，第二次異地野放至林相完整、食物充足且鄰近水源，遠離聚落、農地的丹大野生動物重要棲息環境時，編號改為568，期盼牠回歸山林後順利發展。

711/568歷經兩次重傷、兩次野放，2022年5月9日在仁愛鄉武界山區，被傳承原住民狩獵文化的獵人誤捕後射殺。林務局將救傷、野放完整過程製作成紀錄片，「回眸」牠在人間的點點滴滴，期望透過該片幫助社會大眾共同學習如何與野生動物共存。

屏東林管處副處長朱木生會中表示，林務局自2021年起大力推動「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動計畫」，將石虎、水鴙、水獺、草鴞等納入給付保護，並在去年新增臺灣黑熊。生活在瀕危物種重要棲地內的民眾，若因上述物種影響生活及生計，或協助臺灣黑熊通報及巡守等，可獲得損害補貼及相關補助經費。未來也會持續積極向民眾宣導，如何保護瀕危野生動物並與之共存，以避免憾事再次發生。

隨著臺灣生態保育工作日漸有成，人類與野生動物生活邊界衝突日益增加。屏東林區管理處提醒民眾，可持舊式山豬吊陷阱至鄰近工作站或林管處洽詢，免費更換改良式獵具，避免臺灣黑熊黑熊誤觸陷阱。未來若誤捕臺灣黑熊等瀕危保育類野生動物，或發現牠們誤觸陷阱，請撥打0800-000-930(您您您-救山林)，讓專業團隊前往協助救援。後續還有三場放映會，目前2月17日墾丁場還有名，有興趣民眾請踴躍報名，另外兩場網路報名皆額滿，若民眾有興趣可前往現場等候補位。

放映會資訊
第三場2/11(六)
14:30-15:30電影放映
15:30-17:00座談會
地點:高雄內惟Reel ONE 1廳

第四場2/14(二)
18:30 高雄內惟Reeo TWO 2廳

第五場2/17(五)
10:30-11:30電影放映
11:30-12:30座談會
地點:墾丁國家森林遊樂區遊客中心2樓

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