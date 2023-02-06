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社會 社會焦點 保障人權

科技男約人妻同事激戰懷孕！怪她「沒吃事後藥」　綠帽夫崩潰

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲高雄人妻在科技公司任職，卻出軌男同事2年，為他懷孕墮胎。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一名人夫發現在科技公司上班的妻子偷吃男同事，期間不僅幫小王訂外送、買生活用品，還上摩鐵激戰10幾次，怒對小王提告求償100萬元。妻子也出庭作證，小王只要打電話來，就是約她上摩鐵，而後她懷孕墮胎，小王還罵她為何不吃事後藥。高雄地院審理，認為小王嚴重侵害配偶權，應賠償人夫50萬元，全案還可上訴。

人夫指控，妻子到科技公司任職時，和男同事小王相識並交往，期間多次為小王訂外送、買生活用品，還上摩鐵發生關係數10次，因而懷孕、墮胎，他直到去年6月才發現妻子出軌，身心大受打擊，要向小王求償100萬元。

人妻也作證，她與小王2019年因工作認識後，經常以LINE聊天，11月約出去私下見面後就開始交往，隔年3月第2次見面，小王以「帶妳去走走」為理由，開車載她到屏東摩鐵激戰，同月她就發現自己懷孕了，小王還責備她「當初為何沒有去買事後藥吃」，她只好隔月去墮胎。之後小王只要打電話來，就是問丈夫在不在、想找她上摩鐵，兩人持續交往到2021年11月她才提分手。

全案審理時，小王並未出庭或提出任何書狀聲明。法官根據相關證據，認為小王明知人妻已婚，還與她交往且發生性行為，已嚴重侵害丈夫配偶權，審酌雙方經濟等一切情狀，判小王應賠償50萬元，全案還可上訴。

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