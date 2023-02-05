　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小三毀約聯絡人夫6次「討拍」　正宮索賠300萬！追愛代價曝光

▲桃園市鄭姓男子去年1月間與邱姓妻子辦理新生兒登記時，鄭卻在戶所內怒嗆「她外遇耶，然後這個小孩要我認」等語，遭邱妻提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小三答應正宮不再連絡其丈夫，為尋求安慰仍毀約6次，遭求償300萬元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／台中報導

台中一名人妻外遇健身房認識的人夫阿成（化名），結果被正宮花花（化名）抓到，小三擔心被老公發現，答應花花簽訂協議書，若再與對方聯絡1次就賠50萬元。怎料小三依舊忍不住愛意，陸續聯絡對方6次，遭正宮依約求償300萬元。一、二審法官認定協議書有效，但酌減賠償金至100萬，扣掉已賠償的70萬，須再賠30萬元。

花花主張，和阿成於2018年3月結婚，1年後阿成在健身房認識已婚的女子，2人卻擦出愛火，經常約會、開房嘿咻，2020年9月，花花直接找來阿成和小三在超商3方對質。

過程中，花花和小三簽署協議書，小三答應不再以任何通訊方式（包含APP、電話、郵件…等）與她老公聯絡，若有違反，每次賠償50萬元。

但小三對阿成仍是朝思暮想，忍不住於2020年10月至12月間聯繫6次，內容包括詢問花花是否懷孕、胎兒狀況，逼問對方還愛不愛自己，甚至裝成母親向阿成稱女兒想不開，尋求關心。結果又遭花花抓包，依合約求償300萬元。

審理時小三辯稱，她處於急迫、輕率無經驗，甚至是被脅迫的狀態下簽訂協議書；且她擔心外遇一事被老公知道，還向花花達成協議，匯款70萬元封口費，怎料花花仍毀約將此事曝光，另外請求返還70萬元。

法官根據2人簽署協議書的通話紀錄，關於再次見面或聯絡之違約金條款等約定，都是小三主動提出，顯無強迫簽訂等情狀，但300萬違約金過高，酌減為6次100萬元，由於小三已匯款70萬，扣除後須再賠償30萬元。

花花、小三不滿結果雙雙上訴，二審法官認為2人追加提出的證據資料，不影響判決結果，駁回上訴。

ET快訊
冷凍肉「泡水退冰」錯了！　專家示警：風險更高
福原愛拼復出瘦到尖下巴現形！　被酸「沒以前好看」
短髮妹「邊笑邊晃北半球」！　球迷秒認出：場上最辣
快訊／賓士休旅碰撞機車！女騎士捲入車底　救出已無心跳
快訊／湖南高速公路42車追撞！16死66傷　「車疊車」爆炸畫
炎亞綸東京逛街「偶遇台灣國民媽媽」　曝合照：全世界都在日本

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

八軍團二兵休假疑輕生引發火燒車　被拉出緊急送醫仍不治

小三毀約聯絡人夫6次「討拍」　正宮索賠300萬！追愛代價曝光

快訊／賓士休旅車與機車碰撞！女騎士捲入車底　救出已無心跳

國中生走路邊遭追撞慘斷牙！吃飯要花3小時　騎士神隱挨告傷害

回溯50年舊公文電腦化建檔　基隆警局長：只有獎勵沒有懲處

國營研究員尪「逼妻按時行房」遭拒　深夜攆她回娘家：娶妳做什麼

美麗島站尾隨高中生進廁所　色男噁問「要不要舒服一下」偷襲下體

5歲女童曝「吃過香腸」…揭生母男友惡行！二審逆轉輕判理由曝

假檢警詐2男女近千萬！警揭詐團話術　「加LINE定時回報」別上當

IG網紅搭上人夫！甜蜜出遊喊「寶寶」　被抓包崩潰：幹嘛供我出來

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

輸送帶「迴轉壽司」沒了！ 日壽司郎宣布3臨時營運方式

太妍.昌燮去Key家開趴大混亂　狗狗狂吠..她怒罵：臭小子！

《熊孩子》泥鰍爆走大混亂！　希澈.Dindin嚇瘋..鍾國超暴躁XD

新娘入場「進不去教堂」　大門卡住！3人使勁拉

台中客運司機狂飆鬼切左轉　被記過！超過檢舉期限免罰

米克斯見阿公摸別的狗　吃醋衝出卡中間制止！

八軍團二兵休假疑輕生引發火燒車　被拉出緊急送醫仍不治

小三毀約聯絡人夫6次「討拍」　正宮索賠300萬！追愛代價曝光

快訊／賓士休旅車與機車碰撞！女騎士捲入車底　救出已無心跳

國中生走路邊遭追撞慘斷牙！吃飯要花3小時　騎士神隱挨告傷害

回溯50年舊公文電腦化建檔　基隆警局長：只有獎勵沒有懲處

國營研究員尪「逼妻按時行房」遭拒　深夜攆她回娘家：娶妳做什麼

美麗島站尾隨高中生進廁所　色男噁問「要不要舒服一下」偷襲下體

5歲女童曝「吃過香腸」…揭生母男友惡行！二審逆轉輕判理由曝

假檢警詐2男女近千萬！警揭詐團話術　「加LINE定時回報」別上當

IG網紅搭上人夫！甜蜜出遊喊「寶寶」　被抓包崩潰：幹嘛供我出來

塔台出包！貨機著陸一半赫見跑道還有客機　驚險掠過頭頂畫面曝

八軍團二兵休假疑輕生引發火燒車　被拉出緊急送醫仍不治

「六大振興」被議員爆詐騙市民　北市府：會加入新元素調整

南韓「挺同牧師」林寶拉辭世！推廣酷兒聖經　遭主流基督教抨擊異端

冷凍肉「泡水退冰」錯了！專家示警：風險更高　最佳解凍3方式

明迎鋒面雨彈全台有雨！連2波「冷空氣接力襲台」時間點出爐

小三毀約聯絡人夫6次「討拍」　正宮索賠300萬！追愛代價曝光

網美民宿開1.7億挑戰求賣　1年拉扯打8折成交

巨乳媽太性感！私下「色色帳號」在家長群流傳　7歲兒被迫轉學

2線燈會接駁公車直達「台灣燈會」展區　北市府呼籲民眾多加利用

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

社會熱門新聞

陸軍性愛片找到明確散布者　他無懼官司又流出新片段

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉：自找的

已婚醫偷吃女護理師　她還自誇「下面很緊」　

即／台61化學槽車自撞懸空掛橋！駕駛墜橋下傷重不治

找到散佈者了！陸軍性愛片外流「已有明確對象」

傳餵母乳照誘人夫　單親媽獻肉體挨告

市府深夜示警：台南高雄10區關門窗

夫澎湖車禍亡　人妻查手機驚知「案件真相」

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

騎士遭賓士撞飛30公尺慘死！家屬悲求目擊影像

即／嘉義秀泰影城傳墜樓！24歲女「雙腳變形」

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

眼鏡行誤把酒精當生理食鹽水！　她視力只剩0.04

即／大賣場男子突然倒地　送醫不治

更多熱門

相關新聞

一頭撞破擋風玻璃　台中男傷勢曝

一頭撞破擋風玻璃　台中男傷勢曝

「大師兄回來了！」台中市大甲區一名39歲詹男，昨（4）日凌晨2時許騎乘電動自行車行經中山路一段時，突然連人帶車失控撞上停在路邊的一輛轎車，導致該車後擋風玻璃破裂，詹男撞擊後重重倒地，竟自行站起離去。車輛遭撞的車主53歲張男將影片PO上大甲地方社團，不少人直呼是電影《少林足球》中的「鐵頭功大師兄」。警方表示，今（5）日13時許到案說明，自稱因為撞擊後不適跑去就醫，警方初步觀看並無瘀傷，傷口也無縫，確實僅有撕裂傷，福大命大。

打斷超商店員10根肋骨僅判2年10月　二審逆轉

打斷超商店員10根肋骨僅判2年10月　二審逆轉

穿越雙黃線害騎士慘摔亡　台中婦賠90萬獲緩刑

穿越雙黃線害騎士慘摔亡　台中婦賠90萬獲緩刑

即／台中三貼母子碰撞統聯　小孩嚇壞

即／台中三貼母子碰撞統聯　小孩嚇壞

騎士遭賓士撞飛30公尺慘死！家屬悲求目擊影像

騎士遭賓士撞飛30公尺慘死！家屬悲求目擊影像

關鍵字：

小三台中外遇協議毀約

讀者迴響

熱門新聞

陸軍性愛片找到明確散布者　他無懼官司又流出新片段

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉：自找的

好市多高雄中華店「貼1新公告」！會員狂讚

冰棒Zenly團隊推新App！　介面激似經典抓猴神器

已婚醫偷吃女護理師　她還自誇「下面很緊」　

驚！韓男神悄來台「大逛台灣燈會」

元宵2縣市大雨！　春雷、強風要來了

泰國最美變性人甜嫁富商！相識20年「學長學弟變夫妻」

快訊／美擊落中國間諜氣球　中外交部氣炸回應了

「壽司郎屁孩」現況曝光　媽媽鞠躬致歉

強冷空氣恐再襲！　大降溫時間曝

繳274元電費發票中千萬　大獎落雲林

即／台61化學槽車自撞懸空掛橋！駕駛墜橋下傷重不治

百元鈔「27種流水號」最夯！　收藏價跳增300倍

更多

最夯影音

更多
《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？

《BOYS PLANET》台灣選手實力超強　導師全讚翻..韓練習生：要怎麼贏？
客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

客人喊跳停卻又想湊整數！　加油站員工怨：比較專業？

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

小S玩蛇精濾鏡模仿《王后傘下》　臉超尖喊：娘娘！..秒笑場XD

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

輸送帶「迴轉壽司」沒了！ 日壽司郎宣布3臨時營運方式

輸送帶「迴轉壽司」沒了！ 日壽司郎宣布3臨時營運方式

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面