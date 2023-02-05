小三毀約聯絡人夫6次「討拍」　正宮索賠300萬！追愛代價曝光

▲小三答應正宮不再連絡其丈夫，為尋求安慰仍毀約6次，遭求償300萬元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者黃資真／台中報導

台中一名人妻外遇健身房認識的人夫阿成（化名），結果被正宮花花（化名）抓到，小三擔心被老公發現，答應花花簽訂協議書，若再與對方聯絡1次就賠50萬元。怎料小三依舊忍不住愛意，陸續聯絡對方6次，遭正宮依約求償300萬元。一、二審法官認定協議書有效，但酌減賠償金至100萬，扣掉已賠償的70萬，須再賠30萬元。

花花主張，和阿成於2018年3月結婚，1年後阿成在健身房認識已婚的女子，2人卻擦出愛火，經常約會、開房嘿咻，2020年9月，花花直接找來阿成和小三在超商3方對質。

過程中，花花和小三簽署協議書，小三答應不再以任何通訊方式（包含APP、電話、郵件…等）與她老公聯絡，若有違反，每次賠償50萬元。

但小三對阿成仍是朝思暮想，忍不住於2020年10月至12月間聯繫6次，內容包括詢問花花是否懷孕、胎兒狀況，逼問對方還愛不愛自己，甚至裝成母親向阿成稱女兒想不開，尋求關心。結果又遭花花抓包，依合約求償300萬元。

審理時小三辯稱，她處於急迫、輕率無經驗，甚至是被脅迫的狀態下簽訂協議書；且她擔心外遇一事被老公知道，還向花花達成協議，匯款70萬元封口費，怎料花花仍毀約將此事曝光，另外請求返還70萬元。

法官根據2人簽署協議書的通話紀錄，關於再次見面或聯絡之違約金條款等約定，都是小三主動提出，顯無強迫簽訂等情狀，但300萬違約金過高，酌減為6次100萬元，由於小三已匯款70萬，扣除後須再賠償30萬元。

花花、小三不滿結果雙雙上訴，二審法官認為2人追加提出的證據資料，不影響判決結果，駁回上訴。