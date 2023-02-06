　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫太像初戀男友！她露營煞到狂示愛　滑進摩鐵2次下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

彰化許姓男子與陳姓男子是多年好友，雙方各自都有婚姻，沒想到2020年7月間兩家人一起去露營，陳妻因為覺得許男長得很像初戀男友，竟展開熱烈追求，並相約前往摩鐵發生性行為。許妻得知此事後大受打擊，憤而對陳妻提告求償30萬元，最終獲判15萬元，全案仍可上訴。

▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲陳妻覺得許男很像自己的初戀男友，於是展開熱烈追求。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

許妻在判決書中主張，丈夫與陳男是10多年的好友，2020年7月間兩家人相約一起去露營，丈夫因而結識陳妻，哪知道陳妻覺得丈夫的長相神似初戀男友，竟然展開熱烈追求，日日糾纏要求交往，丈夫不敵攻勢，同年8月間與陳妻多次前往摩鐵發生性行為。

許妻表示，她在2020年9月間發現丈夫外遇，夫妻倆一度吵到要離婚，後來丈夫決定與陳妻分手，陳妻仍不死心，每天傳送訊息，甚至創設多個臉書帳號，透過Messenger軟體傳送訊息給她或孩子們，還不斷公開PO文要求她和丈夫離婚，讓她一度產生輕生的念頭，至今仍在接受精神科治療，因此決定向陳妻提告求償30萬元，同時要求公開道歉。

對於上述指控，陳妻辯稱，露營結束後是許男主動聯繫，經常傳訊息噓寒問暖、表達關心，她將對方當成聊得來的知心網友，2020年間許妻發現許男手機上有與其他陌生女子聊天的紀錄，夫妻倆因此發生爭吵，她與許男互傳一些談心的訊息，相約見面聊天2次，但絕無任何不正常的關係。

陳妻強調，許妻指控她糾纏許男，但Messenger軟體的特色之一是可以收回已經傳出的訊息，從對話紀錄中可見，幾乎都只有她傳出的訊息，沒有許男發送的訊息，顯然是許妻將丈夫的訊息收回後，再截圖營造是她積極主動與許男聯絡的假象；退一步而言，縱使他們真的有什麼不正常的往來，也僅止於言語上的行為，沒有任何肢體上的接觸行為，對此求償30萬元顯然過高。

許男則證稱，起初是和朋友一起去露營，後來開始與陳妻有聯絡，曾一起出去過，2020年8月10日、9月10日有去過摩鐵，第一次因為妻子打電話過來，所以沒有發生性行為，第二次就有發生性行為，他還在當年的七夕送過陳妻巧克力。

彰化地院法官認為，對於許妻提出的訊息截圖，陳妻承認確實是她本人傳送的，內容包含她質疑許男「為何封鎖我」、「為何討厭我」等等，堪認她與許男曾交往並發生性行為，因此不採信她的說詞，但此事許男也要負起一半的責任，最終判她應賠償許妻15萬元較為適當，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995；張老師專線：1980。

ET快訊
快訊／往桃機注意！國2水泥車翻覆　車流嚴重回堵
只休一天炸怨聲「跟沒休一樣」！　18號又再來一次
信用卡排行大洗牌！　2大原因曝
把握機會！日圓重返「0.22」字頭　近1個半月最甜
星雲大師病痛纏身　慧傳曝他心境「老病死生」：來世還要做和尚
全捐了！星雲大師「遺產金額曝光」：這些都不是我的
快訊／土耳其發生「規模7.8強震」
朱雲漢67歲病逝！　死因曝光
驚悚空拍畫面曝！　陽金公路坍方「山壁禿一片」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「國3福德隧道狂飆195公里」吃2萬4罰單　駕駛提3點抗罰結果曝

快訊／上班尖峰機車連環倒！高雄大貨車「掉泥巴」害7騎士慘摔

快訊／往桃機注意！國2西向追撞　預拌混泥車翻覆車流回堵

科技男約人妻同事激戰懷孕！怪她「沒吃事後藥」　綠帽夫崩潰

擁6車卻不繳牌照稅罰款拖3年　阿伯「保單無法質借」立馬繳清

國3清水段大車卡分隔島「折甘蔗」貨櫃噴落　害3車追撞一度塞爆

驚悚空拍畫面曝！陽金公路坍方「山壁禿一片」　力拼今搶通

違規左轉闖高雄輕軌！2車下秒撞擊爛毀　女騎士慘被波及釀4傷

人夫太像初戀男友！她露營煞到狂示愛　滑進摩鐵2次下場慘了

同路口3天前才出事！花蓮女闖紅燈撞7人「警也遭殃」　1女恐截肢

駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

兄妹互拿蔥油餅皮甩臉　含水憋笑→對視秒噴XD

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

國道遇球棒隊砸車！　風向竟逆轉「被打自找的」

逛壽山動物園遭猴子軍洗劫　霸佔推車、搜包還齜牙回瞪

渡邊直美「激瘦20公斤」現身台北！　「台灣食物最好吃」大推這一味

拜登下令擊落陸方間諜氣球　戰機飛彈射爆瞬間影片曝！

「國3福德隧道狂飆195公里」吃2萬4罰單　駕駛提3點抗罰結果曝

快訊／上班尖峰機車連環倒！高雄大貨車「掉泥巴」害7騎士慘摔

快訊／往桃機注意！國2西向追撞　預拌混泥車翻覆車流回堵

科技男約人妻同事激戰懷孕！怪她「沒吃事後藥」　綠帽夫崩潰

擁6車卻不繳牌照稅罰款拖3年　阿伯「保單無法質借」立馬繳清

國3清水段大車卡分隔島「折甘蔗」貨櫃噴落　害3車追撞一度塞爆

驚悚空拍畫面曝！陽金公路坍方「山壁禿一片」　力拼今搶通

違規左轉闖高雄輕軌！2車下秒撞擊爛毀　女騎士慘被波及釀4傷

人夫太像初戀男友！她露營煞到狂示愛　滑進摩鐵2次下場慘了

同路口3天前才出事！花蓮女闖紅燈撞7人「警也遭殃」　1女恐截肢

「Tesla改款Model 3」上路被抓到了！售價更親民　今年Q3登場

夏立言訪陸「10日行程、4成員」曝光！　確定會見國台辦主任宋濤

「火焰雞尾酒」害餐廳燒起來！瞬間炸出3公尺火柱　驚悚現場畫面曝

阿雅9歲愛女大眼萌翻！　包餃子放「美味餡料」忍不住偷吃…被抓到啦

「國3福德隧道狂飆195公里」吃2萬4罰單　駕駛提3點抗罰結果曝

土耳其7.8強震今年最大！「樓塌成廢墟」畫面曝　有人受困傷亡不明

補班日太多引民怨　王浩宇：以前都周休一日

台東秒殺級豆皮老店！外酥內潤尬九層塔超絕配　豆漿濃郁豆香四溢

體育署長懸缺超過523天沒補　綠委籲改政務任用

快訊／上班尖峰機車連環倒！高雄大貨車「掉泥巴」害7騎士慘摔

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

社會熱門新聞

即／鹽水蜂炮累計33人受傷！13歲男左眼遭炸傷

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉：自找的

八斗子攤商賣7000元臭蟹！市府斷水電重懲

快訊／國1「2大車、1小車追撞」回堵7公里

人夫太像初戀男友　她露營煞到下場GG

恐怖畫面曝　賓士男左轉下秒「活吞」女騎士

馬陵野溪扭傷腳搜救人員背負送醫

陸軍性愛片找到明確散布者　他無懼官司又流出新片段

即／林口男子突自撞　送醫不治

上櫃公司涉假帳！　廠商：已向檢調自首

已婚醫偷吃女護理師　她還自誇「下面很緊」　

帶雙胞胎兒放天燈　母「撞活動帳棚」摔車亡

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

驚悚空拍畫面曝！陽金公路坍方「淨水廠遭吞噬」

更多熱門

相關新聞

小三毀約6度聯絡人夫　正宮索賠300萬

小三毀約6度聯絡人夫　正宮索賠300萬

台中一名人妻外遇健身房認識的人夫阿成（化名），結果被正宮花花（化名）抓到，小三擔心被老公發現，答應花花簽訂協議書，若再與對方聯絡1次就賠50萬元。怎料小三依舊忍不住愛意，陸續聯絡對方6次，遭正宮依約求償300萬元。一、二審法官認定協議書有效，但酌減賠償金至100萬，扣掉已賠償的70萬，須再賠30萬元。

已婚醫偷吃女護理師　她還自誇「下面很緊」　

已婚醫偷吃女護理師　她還自誇「下面很緊」　

議員父賄選遭押申請就醫　法官：小病

議員父賄選遭押申請就醫　法官：小病

已婚老闆開%員工妹　髮廊洗頭區成砲房

已婚老闆開%員工妹　髮廊洗頭區成砲房

夫澎湖車禍亡　人妻查手機驚知「案件真相」

夫澎湖車禍亡　人妻查手機驚知「案件真相」

關鍵字：

彰化地院外遇

讀者迴響

熱門新聞

74歲翁中樂透拋妻「激戰18歲嫩妹」窒息亡

房客秒殺5000元「直接簽2年約」！房東1句神回

本想活到80歲就好　星雲85歲預立遺囑

辣妹「嫌精液超難吃」驚問：能美容？醫揭成分解答了

聖主史丹利實況突現「口ｘ臉」

台灣高鐵驚見這一幕　妹子：以為在日本

師父開196萬暴力鴨　本尊回應了

即／佛光山星雲大師圓寂　享耆壽97歲

立春後5大生肖好運連連　肖虎者事業好運貴人相助

即／鹽水蜂炮累計33人受傷！13歲男左眼遭炸傷

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉：自找的

郭書瑤滑雪「南北半球」全掉出！　超兇渾圓網一看全噴鼻血

星雲法師辭世　2／13舉行圓寂讚頌典禮

八斗子攤商賣7000元臭蟹！市府斷水電重懲

炎亞綸東京逛街「偶遇台灣國民媽媽」：全世界都在日本

更多

最夯影音

更多
駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車

駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車
77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

兄妹互拿蔥油餅皮甩臉　含水憋笑→對視秒噴XD

兄妹互拿蔥油餅皮甩臉　含水憋笑→對視秒噴XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面