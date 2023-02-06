人夫太像初戀男友！她露營煞到狂示愛　滑進摩鐵2次下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

彰化許姓男子與陳姓男子是多年好友，雙方各自都有婚姻，沒想到2020年7月間兩家人一起去露營，陳妻因為覺得許男長得很像初戀男友，竟展開熱烈追求，並相約前往摩鐵發生性行為。許妻得知此事後大受打擊，憤而對陳妻提告求償30萬元，最終獲判15萬元，全案仍可上訴。

▲陳妻覺得許男很像自己的初戀男友，於是展開熱烈追求。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

許妻在判決書中主張，丈夫與陳男是10多年的好友，2020年7月間兩家人相約一起去露營，丈夫因而結識陳妻，哪知道陳妻覺得丈夫的長相神似初戀男友，竟然展開熱烈追求，日日糾纏要求交往，丈夫不敵攻勢，同年8月間與陳妻多次前往摩鐵發生性行為。

許妻表示，她在2020年9月間發現丈夫外遇，夫妻倆一度吵到要離婚，後來丈夫決定與陳妻分手，陳妻仍不死心，每天傳送訊息，甚至創設多個臉書帳號，透過Messenger軟體傳送訊息給她或孩子們，還不斷公開PO文要求她和丈夫離婚，讓她一度產生輕生的念頭，至今仍在接受精神科治療，因此決定向陳妻提告求償30萬元，同時要求公開道歉。

對於上述指控，陳妻辯稱，露營結束後是許男主動聯繫，經常傳訊息噓寒問暖、表達關心，她將對方當成聊得來的知心網友，2020年間許妻發現許男手機上有與其他陌生女子聊天的紀錄，夫妻倆因此發生爭吵，她與許男互傳一些談心的訊息，相約見面聊天2次，但絕無任何不正常的關係。

陳妻強調，許妻指控她糾纏許男，但Messenger軟體的特色之一是可以收回已經傳出的訊息，從對話紀錄中可見，幾乎都只有她傳出的訊息，沒有許男發送的訊息，顯然是許妻將丈夫的訊息收回後，再截圖營造是她積極主動與許男聯絡的假象；退一步而言，縱使他們真的有什麼不正常的往來，也僅止於言語上的行為，沒有任何肢體上的接觸行為，對此求償30萬元顯然過高。

許男則證稱，起初是和朋友一起去露營，後來開始與陳妻有聯絡，曾一起出去過，2020年8月10日、9月10日有去過摩鐵，第一次因為妻子打電話過來，所以沒有發生性行為，第二次就有發生性行為，他還在當年的七夕送過陳妻巧克力。

彰化地院法官認為，對於許妻提出的訊息截圖，陳妻承認確實是她本人傳送的，內容包含她質疑許男「為何封鎖我」、「為何討厭我」等等，堪認她與許男曾交往並發生性行為，因此不採信她的說詞，但此事許男也要負起一半的責任，最終判她應賠償許妻15萬元較為適當，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995；張老師專線：1980。