已婚老闆%嫩妹員工！髮廊洗頭區成砲房　被「這隻眼睛」看到慘了

▲小珮與工作的髮廊老闆在店內人與人的連結，卻沒避開監視器過程全都錄，老闆妻子看後氣炸提告。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者蔡怡萍／台北報導

女子小珮（化名）到台北市一家髮廊上班，卻與老闆產生情愫，直接在店內就親親抱抱起來，甚至在洗頭區忘情愛撫、肉體連結，但過程都被店內監視器全都錄，老闆的妻子看見性愛畫面崩潰，向小珮求償100萬，小珮還裝傻說不知道老闆已婚，但法官看她IG追蹤老闆、有看到老闆與妻兒互動內容，明顯是狡辯，判她須賠妻子30萬元。

根據判決，小珮表示，她在2021年7月到髮廊工作時，並不知道老闆結婚了，老闆先對她展開追求而有頻繁互動，同年9月間老闆的妻子出現在髮廊，她驚覺老闆已婚、就馬上跟老闆斷絕聯絡，也向老闆妻子道歉，並不是故意做對不起她的事。

但法官發現，小珮有使用IG的習慣，而老闆的IG標示連結著他的臉書帳號，若依照她所說的應老闆的熱烈追求，她應該會透過IG、臉書等與老闆往來，並可以關注到老闆PO在社群上的妻兒照片，更何況老闆直白寫下「謝謝太太小孩家人夥伴客人朋友這一年的照顧陪伴」，而且從9月遭妻子發現2人關係後，小珮與老闆的對話中，也沒顯示遭受隱瞞而提出質疑或憤怒，只先關心「我要保護自己，你又沒有保護我了」，可見小珮早就知道老闆並非單身狀態。

台北地院認為，監視器影像中小珮與老闆數次親吻、擁抱，狀似親密，還在收銀台前、洗頭區直接交流起來，確實侵害了老闆妻子配偶權，判小珮須賠償30萬撫慰金，全案可上訴。