「2023龍潭迎古董」踩街熱鬧起走　展現有趣庶民文化

▲市長張善政為活動擊鑼。（圖／龍潭區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023龍潭迎古董起走(遊街)儀式」、5日於龍潭運動公園熱鬧展開。市長張善政為活動擊鑼，宣告踩街隊伍正式起走表示，這項元宵節最重要的壓軸踩街活動，因為疫情影響停辦了兩年，但今年仍有25個隊伍參加，踩街隊伍以逗趣裝扮、吸睛道具，與民眾相互道賀新年、擊掌互動。

張市長談到，農曆春節期間一直到元宵節，龍潭都是非常具有文化特色的地方，尤其「龍潭迎古董接財神」活動行之有年，也成為重要的過年習俗，並展現龍潭鄉親注重傳統的精神。張市長也指出，透過「龍潭迎古董接財神」等活動，不但可彰顯龍潭的特色文化，也讓傳統文化得以代代相傳，未來市府將加倍努力，讓桃園各地的傳統文化都能繼續保留下來。

龍潭區長胡星輝表示，今（112）年「迎古董嘉年華」共有25組參賽隊伍，踩街隊伍由經驗豐富的佳安森巴鼓隊擔任前導隊伍，而表演隊伍則以有趣的好鬥牛為開場，並配合與觀眾互動「發鹵羊」遊戲，期盼透過更多創意、吸引更多人潮參加，展現幽默歡樂的年節氣氛。

龍元宮主委林錦浪表示，不少外地人不了解啥是「迎古董」，古董為客語「揶揄」、相互取笑之意。早期農村社會農曆過年，除看大戲外少有其他娛樂，龍潭上街及下街居民，過年無聊為增添樂趣。有人出點子起鬨，以地方仕紳外貌、姓名諧音，製作彼此鬧笑的道具，放在牛車上遊街、互相揶揄，展現有趣的庶民文化。

包括立法委員呂玉玲、市議員徐玉樹、張肇良、劉熒隆、市府客家局長林昭賢、經發局長張誠、農業局長陳冠義、龍潭區長胡星輝、龍元宮主任委員林錦浪、各社區發展協會及踩街團體等均一同出席活動。