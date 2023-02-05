潘孟安為恩師陳明通抱屈　「不能抹煞學術地位」

▲潘孟安今天出席《紅色鋼鐵人》首場簽書會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

傳聞屏東縣前縣長潘孟安未入閣的原因，是因曾為國安局前局長陳明通的學生，論文早已被鎖定了。對此，潘孟安5日受訪回擊，「總不能因為陳老師，大家對他有什麼樣的意見，就抹煞掉他在學術的地位，或是抹煞掉他曾經服務、教導過的許多學生。」

去年九合一選戰期間，新竹市前市長林智堅遭爆碩士論文涉抄，隨後遭台大撤銷學位，其指導教授陳明通備受輿論質疑，今年內閣改組期間辭去國安局長職務。

同樣曾為陳明通學生的潘孟安今天下午出席台北國際書展舉辦的《紅色鋼鐵人潘孟安》首場簽書會，行政院副院長鄭文燦、文化部長史哲等政要與會力挺。

媒體會前詢問，傳聞潘孟安未入閣的原因與陳明通有關，是否要幫陳老師說一下話？潘孟安說明，陳明通指導的學生很多，「總不能因為陳老師，大家對他有什麼樣的意見，就抹煞掉他在學術的地位，或是抹煞掉他曾經服務、教導過的許多學生。」

「我只是其中之一」，潘孟安強調，不用去無限上綱，這些（指論文）他也都非常自信，不需要刻意為了媒體聲量。他說，對於不同解讀他都尊重，各個政黨、名嘴都有自己言論的訴求，他予以尊重，「我本著我個人在做短暫的推銷者（指賣書）之虞，隨時在推銷，未來也推銷屏東、推銷台灣，各個領域去推銷，我就是最佳的salesman（推銷員），現在還要來推銷《紅色鋼鐵人》。」