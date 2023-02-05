2024操盤助拳賴清德　潘孟安：中生代各司其職「贏才是最重要」

▲潘孟安今天舉行首場新書發表會，形容從政生涯如同「紅色鋼鐵人」。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統及立委選舉即將開打，屏東縣前縣長潘孟安5日受訪說，作為民進黨從政黨員，他責無旁貸一定要扛起責任，中生代將各司其職、分進合擊，他是否擔任操盤手並不重要，「贏才是最重要」。他更預告，身兼民進黨主席的副總統賴清德將出席2月9日《紅色鋼鐵人潘孟安》新書發表會。

潘孟安今天下午前往台北國際書展，出席《紅色鋼鐵人潘孟安》首場簽書會，行政院長鄭文燦、文化部長史哲等政要與會力挺。媒體會前關注，潘孟安並未入閣，報載潘孟安將擔任賴清德的競選總部總幹事？潘說，他現在是斜槓人生，都還在不同的學習，公務生涯告一段落，未來還是會秉持職人精神進行學習。

潘孟安說，作為未來賴清德的輔選團隊，他是民進黨的從政黨員，「我責無旁貸，一定要扛起（責任）」，民進黨中生代將各司其職、分進合擊，期待的就是民進黨能像鋼鐵一樣，經過淬煉後浴火重生。

媒體詢問，潘孟安從政20年來歷次操盤均無敗績，未來是否有協助賴清德操盤的相關計畫，為民進黨再拿下一勝？潘直言，挑戰不一樣，過去他在屏東縣操盤，除了個人的選舉，還幫前縣長蘇嘉全打破20年沒有縣長連任的魔咒，也幫前縣長曹啟鴻在政權交替時順利當選又連任，他非常珍惜台灣人民給予的機會，不過，畢竟一個縣與全國各縣市的挑戰不一樣，未來需要整合的更多，包括黨務、政務、選務系統等。

潘孟安表示，雖然他現在沒有任何公職，但未來若黨有任何需要，或者賴清德有任何需要，一定會投入這個戰場；媒體追問擔任操盤手是否有信心？潘直言，挑戰很大，是不是操盤手並不重要，作為民進黨團隊、賴清德團隊中的一個螺絲釘，未來政務、黨務將結合，分進合擊贏得最後的勝利，「贏才是最重要，而怎麼贏，必須有很多的（合作）」，未來如何贏回人民信賴的挑戰是嚴峻的，必須嚴陣以待、振衰起敝，讓民進黨能夠更好。

此外，媒體會後聯訪時詢問鄭文燦，認為潘孟安可以扮演什麼樣的角色？鄭文燦直言，他相信不論在哪個地方和位置，大家的目標是一樣的，「我從來不擔心，我們有30年的革命感情和默契，變換一下隊形，放在哪個位置都能夠互相搭配，這不是問題。」