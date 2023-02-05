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小三通「常態化」實施？　陳玉珍轟陸委會：拿名詞詐騙金門人

▲國民黨金門立委陳玉珍。（陳玉珍辦公室提供）

▲國民黨金門立委陳玉珍。（陳玉珍辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

針對昨日行政院宣布同意續行小三通交通專案常態化實施，以便利金馬鄉親往返兩岸，並鞏固推動「小三通」客運常態化之基礎。國民黨立委陳玉珍今（5）日表示，此次同意續行小三通交通專案，根本就是原地踏步，連金馬人民前往大陸地區都還要4天前造冊，且開放鮮少人搭乘的金泉航線，顯示行政院在推動「小三通」客運常態化上是「為德不卒、沒有誠意」，用了一個所謂常態化的名詞，來詐騙金門的民眾。

陳玉珍呼籲，政府應正視台商往來大陸的需求，把金馬人民往來大陸地區的手續便捷化，這些才是有效振興金門經濟，讓小三通客運常態化的應有作為。而針對台商仍無法納入小三通人員範圍內，台商也急著跳腳，她提到台商協會也都向她陳情說，政府若要他們團進團出，甚至是入境檢疫，他們都可以配合來降低金馬的醫療量能負擔，重點是陸委會願不願意想辦法解決，還是要放任台商的需求不管？陳直言，這對近期好不容易出現兩岸關係和緩的跡象恐怕又會再度蒙上陰影，行政院及陸委會不可不慎。

陳玉珍也提到，根據陸委會的統計，從小三通旅客的入境唾液快篩檢測來看，初期快篩陽性率介於14.8%至20.5%，近期降至2.2%，這個趨勢與從桃園機場、松山機場入境的快篩陽性比例差異不大。這就是為什麼自己一直主張，桃機、松機都可開放讓國人自由進出大陸地區，獨獨小三通就要被「另眼相待」？況且陸委會也說，實施春節交通專案來，小三通旅客通關順暢，無違害安全事項，動植物檢疫經加強宣導並嚴格把關，無查獲(驗)非洲豬瘟案件，更可顯示出行政院是有意讓小三通客運常態化原地踏步，漠視金馬人民及台商的實際需求，甚至是拖累金門經濟復甦的步調。

自春節交通專案實施來，陳玉珍說自己接獲許多鄉親的反應，最多陳情的就是必須要在4天前造冊的問題。明明當天還有船位，卻因為4天前未去登記，而無法購票登船。陳玉珍反問，難道桃機、松機等國際空港，也要台灣人民先向地方政府登記，才能購票出國嗎？一開始大家都不清楚開放小三通客運對防疫的衝擊，因此才要求金門鄉親先登記再購票上船，以利後續追蹤。現在連從中國大陸來台旅客專案採檢都取消了，為何金門鄉親還要實施提前造冊這種不便捷的方案？陸委會是在搬石頭阻礙小三通常態化的道路嗎？

陳玉珍強調，台商也是中華民國國民，他們也有自由選擇返國道路的權利。中央疫情指揮中心日前清楚表示，由於自中國返台的旅客陽性率僅2％，且未偵測新的變異株出現，所以取消中國大陸來台旅客專案採檢措施。連指揮中心都說過的事情，陸委會仍以中國大陸疫情仍不透明的理由，來阻撓台商可由小三通往返，明顯是兩套標準。她期盼行政院及陸委會能真正聽進民意，在最短時間內，就後續「小三通」客運安排進行滾動檢討，便捷金門鄉親小三通的手續，正視台商透過小三通往返大陸的需求，讓金門經濟能真正因小三通客運常態化而復甦振興起來。

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國民黨陳玉珍小三通

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