　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

汐止鄉長厝橋耐震防洪功能　侯友宜：行人安全通行環境

▲汐止鄉長厝橋耐震防洪功能 侯友宜：行人安全通行環境。（圖／新北市政府提供）

▲汐止鄉長厝橋具備耐震及防洪功能。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府斥資約1億4000萬元拆除橋齡逾40年的汐止舊長安橋，改建為人行跨河橋「鄉長厝橋」，市長侯友宜今（4日）於啟用典禮表示，鄉長厝橋具備耐震及防洪功能，盼提供汐止區鄉長里地區安全舒適的行人通行環境。

舊長安橋因結構老舊、梁底高程及出水高皆不足，造成基隆河通洪排水受阻，侯友宜表示，為改善舊橋遇颱風豪大雨恐導致汐止區淹水情形，新橋將橋面抬高2.5公尺，以單跨不落墩的橋型式改建，使其符合防洪標準，並提供人行及自行車牽引，節省民眾步行時間，也串聯既有自行車路線。

▲汐止鄉長厝橋耐震防洪功能 侯友宜：行人安全通行環境。（圖／新北市政府提供）

侯友宜也提到，汐止是煤礦的故鄉，新橋融合在地人文，設置遊憩觀景平台及蒸氣機關車（三分仔車）意象，兼顧民眾通行安全方便及景觀休閒，已成汐止新地標。

新工處表示，此改建案利用舊橋橋面作為新橋鋼構組裝場地，組裝完畢後，採用「旋轉工法」將新橋橫移至預定橋址位置，節省施工便道與構台經費，同時克服天候及汛期施工威脅，為國內用於人行跨河橋之首例。

▲汐止鄉長厝橋耐震防洪功能 侯友宜：行人安全通行環境。（圖／新北市政府提供）

鄉長厝橋橋身長度約103.2公尺，橋梁全寬7公尺，總工程經費1億3996萬元由市府自籌，採「華倫式」桁架，以簡潔設計，透空性佳、結構量體輕巧，並在橋上增設可供行人休憩的觀景平台，人行步道及自行牽引道串聯河濱自行車路網，未來必將成為基隆河上新地標。

【更多新聞】

►台肥基隆廠堆廢棄土　謝國樑要求開罰...追究違法傾倒

►基隆市府重申四接公投立場　謝國樑：地方自治事項應支持

►鎖定城際轉運站3大改善重點　基隆市政府：最快5月底驗收

►基隆市民過半支持升格直轄市　謝國樑：反映民意...3月拜會林右昌

ET快訊
快訊／台南工廠「一排廢棄輪胎」全面燃燒　烈焰衝天
台中少年拍照被搶手機！違停家長回658字逼刪文
百萬YTR昔爆紅卻一生全毀　淒涼現況曝光
他檢舉違停家長「壓制搶手機」　幼兒園遭1星負評灌爆
古代殉葬妃子為何「腿開開」？　真實原因超殘酷
警追賓士開3槍打死人遭起訴　基層吐心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

汐止鄉長厝橋耐震防洪功能　侯友宜：行人安全通行環境

遊憩新亮點！汐止康誥坑公園啟用　侯友宜：連結鄰里情感

苗栗後龍元宵節攻炮城　神準好手可得金幣、家電

縣府公告大武衛生所2月份門診表　民眾可就近看診

最高可獲100萬行動獎勵金！　桃園青年局永續計畫徵件開跑

桃園內海貴文宮「九府王爺+媽祖暨眾神」遶境祈福　庇佑地方平安

環境永續傳承　台東縣永續方舟館即日起開放預約

蘭嶼女確診又罹腦炎　空勤負壓隔離艙後送轉診台東就醫

視察「行人友善」專案執法　謝國樑：重視維護行人安全

元宵節重頭戲台東炮炸寒單爺　超過20場今天登場

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

7年未見！兒送餐獻驚喜　媽認出後激動摀眼痛哭

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

營區性愛實戰外洩 女中尉求找兇手｜20230203 ET午間新聞

梁朝偉曝爸媽每天吵架「童年躲被子哭」　「自認是普通人」避免交流拒學日文XD

汐止鄉長厝橋耐震防洪功能　侯友宜：行人安全通行環境

遊憩新亮點！汐止康誥坑公園啟用　侯友宜：連結鄰里情感

苗栗後龍元宵節攻炮城　神準好手可得金幣、家電

縣府公告大武衛生所2月份門診表　民眾可就近看診

最高可獲100萬行動獎勵金！　桃園青年局永續計畫徵件開跑

桃園內海貴文宮「九府王爺+媽祖暨眾神」遶境祈福　庇佑地方平安

環境永續傳承　台東縣永續方舟館即日起開放預約

蘭嶼女確診又罹腦炎　空勤負壓隔離艙後送轉診台東就醫

視察「行人友善」專案執法　謝國樑：重視維護行人安全

元宵節重頭戲台東炮炸寒單爺　超過20場今天登場

3歲兒子被店員嚇「有怪獸吃小孩」　張宇當面冷反擊：並不好笑

超毛！Karina凌晨搭宿舍電梯遇「靈異事件」嚇傻曝：Winter還哭了

汐止鄉長厝橋耐震防洪功能　侯友宜：行人安全通行環境

台中少年拍照被搶手機！違停家長回658字逼刪文：不明白社會對吧

新婚女演員自爆差點加入「換妻性愛趴」　演雜交片親下海田野調查

遊憩新亮點！汐止康誥坑公園啟用　侯友宜：連結鄰里情感

佛心屋主稱「鑑價比開價貴」　房仲也說罕見

許傑輝認「真的被排擠」！　曝退出《全民最大黨》背後原因

恭喜！黃暐傑獲邀大聯盟春訓　今年台灣第一人

求換上情趣睡衣…女友前戲突「冒出1句」　男怒撲倒她大戰300回合

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

地方熱門新聞

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

新北區長剛上任　21位市區仕紳祝賀

捷運三鶯線彩虹通廊　打卡拍照新熱點

2023桃園燈會楊梅富岡登場　人潮將湧現

台南山上天后宮乞平安龜

情人節「跳樓」　半山夢工廠邀民眾高調示愛

南消中正分隊元宵猜燈謎、提燈DIY防火宣導

蕭景田請辭滿月　彰化縣黨部主委仍難產

男子吸毒菸被逮警所過生日永生難忘

視察北區安家實物銀行　蔡英文:讓有需要者得到照顧

桃園威天宮忠義武財神　2/4日降靈團拜

蘭潭音樂噴泉2/3起暫停演出

南消與土耳其醫師交流再進化

極品特戰女兵私照流出！軍方回應了

更多熱門

相關新聞

汐止康誥坑公園啟用　侯友宜：連結鄰里情感

汐止康誥坑公園啟用　侯友宜：連結鄰里情感

為提供市民全齡共融友善無礙的休憩空間，新北市政府自108年成立跨局處工作小組，推動「老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫」，原汐止文化白雲公園配合計畫全面改建並更名為「康誥坑公園」，於今年2月完工。市長侯友宜今（3日）啟用康誥坑公園，期望更新後的公園增添地方特色，成為居民連結情感的休閒場所。

新北「3人乾屍」相驗死因出爐　

新北「3人乾屍」相驗死因出爐　

侯友宜親曝與郭台銘聯繫內容　「常談經濟產業合作」

侯友宜親曝與郭台銘聯繫內容　「常談經濟產業合作」

朱立倫「侯是國民黨最強母雞」　侯友宜：謝謝大家關心新北

朱立倫「侯是國民黨最強母雞」　侯友宜：謝謝大家關心新北

傳藍委連署挺選總統　侯友宜：為新北做事才是要做的事

傳藍委連署挺選總統　侯友宜：為新北做事才是要做的事

關鍵字：

新北汐止鄉長厝橋

讀者迴響

熱門新聞

今10：42進入立春！3生肖不要外出

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

找到散佈者了！陸軍性愛片外流「已有明確對象」

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

24歲女偶像星谷梨里花全裸陳屍賓館！　脖子多處刀傷

補班日太多引民怨！二月「2周六補班」　人事總處：搜集意見日後研修

鴨王「霆鋒」偷拍女客嘿咻　遭上腳鐐簽本票

夫澎湖車禍亡　人妻查手機驚知「案件真相」

鄰居通水管害樓下爆炸　9歲男童毀容

即／嘉義秀泰影城傳墜樓！24歲女「雙腳變形」

新建案一堆2房「客廳夾中間」！苦主：廚房才有採光

盯男友刪仍外流！他曝女軍官感情動向

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

快停用！這款「人工淚液」釀1死、5失明

更多

最夯影音

更多
許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢
宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面