汐止鄉長厝橋耐震防洪功能　侯友宜：行人安全通行環境

▲汐止鄉長厝橋具備耐震及防洪功能。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府斥資約1億4000萬元拆除橋齡逾40年的汐止舊長安橋，改建為人行跨河橋「鄉長厝橋」，市長侯友宜今（4日）於啟用典禮表示，鄉長厝橋具備耐震及防洪功能，盼提供汐止區鄉長里地區安全舒適的行人通行環境。

舊長安橋因結構老舊、梁底高程及出水高皆不足，造成基隆河通洪排水受阻，侯友宜表示，為改善舊橋遇颱風豪大雨恐導致汐止區淹水情形，新橋將橋面抬高2.5公尺，以單跨不落墩的橋型式改建，使其符合防洪標準，並提供人行及自行車牽引，節省民眾步行時間，也串聯既有自行車路線。

侯友宜也提到，汐止是煤礦的故鄉，新橋融合在地人文，設置遊憩觀景平台及蒸氣機關車（三分仔車）意象，兼顧民眾通行安全方便及景觀休閒，已成汐止新地標。

新工處表示，此改建案利用舊橋橋面作為新橋鋼構組裝場地，組裝完畢後，採用「旋轉工法」將新橋橫移至預定橋址位置，節省施工便道與構台經費，同時克服天候及汛期施工威脅，為國內用於人行跨河橋之首例。

鄉長厝橋橋身長度約103.2公尺，橋梁全寬7公尺，總工程經費1億3996萬元由市府自籌，採「華倫式」桁架，以簡潔設計，透空性佳、結構量體輕巧，並在橋上增設可供行人休憩的觀景平台，人行步道及自行牽引道串聯河濱自行車路網，未來必將成為基隆河上新地標。