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前科犯「列極度危險人物」狂虐1女至瀕死　逃亡仍在滑交友軟體釣妹

▲▼奧勒岡州36歲男子福斯特（Benjamin Foster）將一名女性暴力毆打至瀕死，逃亡多日後於1月31日遭到圍捕，最終自戕身亡。（圖／翻攝自Facebook／Grants Pass Police Department）

▲36歲通緝犯被美國政府列為「極度危險人物」，1月下旬將一名女性暴力毆打至瀕死。（圖／翻攝自Facebook／Grants Pass Police Department）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國西北部奧勒岡州36歲男子福斯特（Benjamin Foster）被指控於1月24日綁架並虐待一名女性，導致受害人重傷瀕死。福斯特逃亡期間不但繼續使用交友軟體物色引誘對象，還殺害兩名男子，最後在警方圍捕下朝自己開槍死亡。警方發現一名69歲婦人涉嫌幫助他逃亡和毀跡滅證，卻不清楚她與嫌犯究竟是何關係。

▲▼奧勒岡州36歲男子福斯特（Benjamin Foster）將一名女性暴力毆打至瀕死，逃亡多日後於1月31日遭到圍捕，最終自戕身亡。（圖／翻攝自Facebook／Grants Pass Police Department）

▲福斯特逃亡多日後於1月31日遭到圍捕，最終自戕身亡。（圖／翻攝自Facebook／Grants Pass Police Department）

根據美國NPR與CNN報導，奧勒岡州格蘭茨帕斯市（Grants Pass）警察局表示，36歲的福斯特因謀殺未遂、綁架、家暴、重傷害等前科遭到通緝，還被列為「極度危險人物」。警方1月24日接獲「可靠消息」指出，福斯特曾進入一名女子家中，警方到場時果真發現一名被綑綁，且遭殘忍毆打導致昏迷的女性，當時立刻將她送醫，但瀕死的她情況仍相當危急。

福斯特逃亡2天後，警方於1月26日一度在距離案發現場30公里處看見歹徒，但後來又被他逃跑。不過，隨後也在附近民宅發現2名被用鈍器毆打致死的男子，認定應是福斯特所為。

▲▼奧勒岡州36歲男子福斯特（Benjamin Foster）將一名女性暴力毆打至瀕死，逃亡多日後於1月31日遭到圍捕，最終自戕身亡。（圖／翻攝自Facebook／Grants Pass Police Department）

▲曾有民眾在1月31日看到福斯特在路上遛狗，警方也指出，福斯特擅於改變髮型、裝扮以躲避追捕。（圖／翻攝自Facebook／Grants Pass Police Department）

同日，警方對69歲婦女瓊絲（Tina Marie Jones）提出妨礙調查、竄改證據等指控，據信瓊斯曾跟著福斯特到一處偏僻的溪邊，接著開車送他到躲避地點，還採取大量措施幫助他逃避追緝、抹滅或銷毀原本有助於逮捕行動的證據。

雖然目前尚不清楚瓊絲和嫌犯的關係為何，但調查顯示，福斯特在逃亡過程中「積極使用」網路交友軟體，試圖聯繫並引誘不知情的對象，可能有更多人因此被說服幫助他逃亡，甚至導致更多人受害。

福斯特1月31日下午回到了24日作案時的受害女子住處，當局鎖定他的位置後，派遣4個警察單位人力，成立行動指揮所與一個特警小組，將民宅包圍起來，經過一陣對峙，屋內傳來一聲槍響，警員衝進室內發現福斯特已經倒臥在地，送醫後仍傷重身亡。

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