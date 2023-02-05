美官員爆：恐還有第3顆中國氣球在飄　揭設備與「解放軍計畫」有關

▲美國4日在領海上空擊落一顆中國間諜氣球。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

中國間諜氣球2日出現在美國北部蒙大拿州上空，飛越數個美軍戰略要地後已被擊落。美方3日透露，第2顆氣球在拉丁美洲出現，如今哥斯大黎加也證實看見空中有巨大白色氣球。美國官員向《華盛頓郵報》匿名透露，間諜氣球裝有通訊設備，屬於解放軍偵察計畫的一環，且可能還有第3顆氣球在其他地方活動中。

美國總統拜登1日下令盡快擊落中國氣球，軍方待氣球飛到大西洋上空後，於4日出動F-22猛禽戰機在領海將其擊落。《華郵》報導指出，這場持續數日的事件在華府引起政治騷動，為美中之間原本就緊張的關係帶來新壓力，國務卿布林肯因此延後北京之行，且隨著打撈與分析氣球碎片的工作繼續進行，兩國政府間的摩擦估計將持續下去。

▲美國官員匿名透露，可能還有第3顆間諜氣球飄在附近上空。（圖／路透）

有匿名的美國官員向《華郵》表示，除了在美國北部首先發現、現已被擊落的中國間諜氣球之外，第2顆間諜氣球3日出現在拉丁美州上空，而且可能還有第3顆氣球在美國附近活動中，不過他並未揭露明確的位置。

報導引述一名美國官員說道，「這百分之百是對方的錯誤，是他們的問題，他們必須為此負責。」另一名官員則說，北京被這起氣球事件「嚇壞了」（freaked），如今中方的處境已變得非常艱難，「他們現在沒有什麼牌可打。」

官員們認為，此事讓北京處於不利地位，隨著越來越多監視設備被發現，中方不想讓事件演變成一場危機的目標，將變得越來越困難。兩名官員告訴《華郵》，這些氣球是中國多年軍事偵察計畫的一環，計畫仰賴於一家中國民營企業提供解放軍相關技術，氣球上裝設了精密的「通訊設備」，但實際作用尚未可知。

▲美國民眾在北卡羅來納州霍頓海灘（Holden Beach）觀看戰機擊落中國間諜氣球。（圖／路透）

官員指出，氣球下方搭載的疑似監視設備約有3輛巴士那麼大，但美方目前仍有很多未能了解之處，「我們知道這些是軍事情報系統，但我們不知道他們能力到哪，不知道在追蹤什麼，也不曉得他們是如何將資訊回傳（給解放軍）的。」