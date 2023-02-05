色賊識貨！偷走55萬「24K純金按摩棒」　再掃光80萬元現金

▲全歐洲第4大的情趣用品批發商Dreamlove被色賊潛入行竊，偷走要價高達55萬的24K金黃金按摩棒。（翻攝推特@noticias_cuatro）

圖文／鏡週刊

按摩棒要價高達台幣55萬原來是係金A！近日情趣用品批發商「Dreamlove」宣稱廠區被竊賊入侵，偷走7支電動按摩棒，其中一支更是要價不斐的24K黃金按摩棒。

綜合外媒報導，西班牙境內規模最大、全歐洲第4大的情趣用品批發商「Dreamlove」被一名色賊潛入，不聲不響偷走7支金屬製電動按摩棒，識貨的他更挑中一支24K鍍金的電動按摩棒，要價高達1.7萬歐元（約新台幣55萬元），另外也偷走價值約2,000至3,000歐元（約新台幣6.5萬至9.7萬元）的鋼鐵按摩棒，甚至順帶把保險箱內的2.5萬歐元（約新台幣81萬元）現金一掃而空。

據悉，廠區監視器有拍到3名蒙面歹徒與作案車輛，疑與過去同個工業區的另起竊案犯案手法雷同，都是先用柵欄擋住出入口，再切斷路燈電線，才潛入廠區行竊。

另外根據公司經理馬里歐（Mario Romero）透露，因為失竊的商品獨特性很高，且具辨識度，很難轉賣脫手。目前公司將員工安排三班制輪班，除了因應銷售量增長所需的生產量，更希望分散員工在倉庫內各處辦公，遏止竊賊上門。



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