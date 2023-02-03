正妹業務員績效好有秘訣　被客戶爆「搞我老公」！淫欲內容全曝光

▲業務員績效好有秘訣，被客戶人妻爆料「搞我老公」！淫欲內容全曝光。（翻自微博）



圖文／鏡週刊

中國一名丁姓正妹業務員，近日引發網友熱烈討論，因為一名客戶人妻投訴到公司，爆料這位正妹業績長紅的秘訣，竟然是「搞我老公」。隨後這名正妹業務員遭到網友肉搜，但不少人看到本尊照片後，紛紛直呼「我也想找她辦理貸款業務」。

微博網友這兩日熱烈討論一名丁姓正妹業務員，據悉丁女在拉貸款業務，但她最近遭到一名客戶人妻投訴，這名人妻向公司抱怨，自己的老公向這名丁女辦理貸款業務，但老公「每次都被你們職員搞」，要公司給個說法。不僅如此，丁女與男客戶的淫欲私密對話內容也跟著曝光，引發網友議論紛紛。

之後有網友開始肉搜丁女，但發現她本尊真的是一名正妹，不少人也相信，她可能利用自己的姿色，用肉體做業績，而且每每得逞。另外還有網友看到丁女的照片後，紛紛直呼：「我也要去找她貸款？」、「真有這事？要去哪裡找她貸款？」、「同行都來看熱鬧。」目前未知丁女所屬公司有無任何回應或處置，但在中國國內不時傳出「用肉體拉業績」的消息，包括賣車、賣保險等，都有類似事件發生。





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